В Екатеринбурге суд обязал мать лечить тяжелобольного ребенка

В Верх-Исетский суд обратились представители руководства екатеринбургской больницы из-за отказа матери обеспечить надлежащее лечение и своевременные обследования своей 7-летней дочери с диагнозом ВИЧ. Такое решение 37-летней матери не только поставило жизнь и здоровье ребенка в опасность, но и может способствовать распространению ВИЧ, признанного социально значимым заболеванием.