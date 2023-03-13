В Екатеринбурге суд обязал мать лечить тяжелобольного ребенка

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В Верх-Исетский суд обратились представители руководства екатеринбургской больницы из-за отказа матери обеспечить надлежащее лечение и своевременные обследования своей 7-летней дочери с диагнозом ВИЧ. Такое решение 37-летней матери не только поставило жизнь и здоровье ребенка в опасность, но и может способствовать распространению ВИЧ, признанного социально значимым заболеванием.
Суд, встав на сторону истца и ребенка, удовлетворил требования больницы и обязал мать до достижения девочкой 15-летнего возраста обеспечивать ее необходимыми лекарствами, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.