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В Екатеринбурге суд обязал мать лечить тяжелобольного ребенка

13 марта 2023, 11:17
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга по решению суда обязана лечить дочь с заболеванием, представляющим опасность для окружающих.

В Верх-Исетский суд обратились представители руководства екатеринбургской больницы из-за отказа матери обеспечить надлежащее лечение и своевременные обследования своей 7-летней дочери с диагнозом ВИЧ. Такое решение 37-летней матери не только поставило жизнь и здоровье ребенка в опасность, но и может способствовать распространению ВИЧ, признанного социально значимым заболеванием.

Суд, встав на сторону истца и ребенка, удовлетворил требования больницы и обязал мать до достижения девочкой 15-летнего возраста обеспечивать ее необходимыми лекарствами, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

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#Наталья Лушина#Дети#Больница#Суд#Екатеринбург#Свердловская область#ВИЧ#Решение суда
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