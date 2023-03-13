В Нижнем Тагиле ГБ №1 хочет кормить пациентов за 260 рублей в день

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
По условиям договора подрядчику необходимо обеспечить пациентов питанием на 130 000 койко-дней. В один койко-день входит четыре приема пищи. В том числе: завтрак, обед, полдник и ужин. Суммарно в 10 отделениях ГБ№1 единовременно может находиться 375 пациентов стационара. Получается, учреждение выделяет на питание в среднем 260 рублей на человека за один койко-день.
Всего запланировано 3 варианта диеты: общий вариант диеты, щадящая диета, эндокринная диета. Варианты одинаковы для каждого отделения. Само меню уже утверждено администрацией медицинского учреждения, но подрядчику оставят возможность вносить изменения. Менять нельзя лишь сумму контракта.
В целях обеспечения качества и безопасности пищевой продукции исполнитель осуществляет производственный контроль на базе лаборатории, аттестованной и аккредитованной на техническую компетентность. Копии результатов лабораторных исследований по производственному контролю исполнитель предоставляет заказчику, — значится в документации закупки.
Единственным требованием стало отсутствие участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков. Заявки на участие принимаются с 3 марта по 23 марта этого года. Рассмотрение заявок будет состоять из двух частей. Первая запланирована на 24 марта 2023, а вторая — 27 марта 2023. Договор на оказание услуг вступит в силу с момента подписания и продлиться до 31 апреля 2024.
Напомним, что в ноябре прошлого года ГБ№4 искала исполнителя для организации питания своих пациентов, тогда сумма сделки составила 43,5 млн рублей.