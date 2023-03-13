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В Нижнем Тагиле ГБ №1 хочет кормить пациентов за 260 рублей в день

13 марта 2023, 15:46
Фото: 1MI
33,8 млн рублей на один год выделит Городская больница №1 на контракт с подрядчиком для организации питания пациентов. В медучреждении Нижнего Тагила больных планируют кормить четыре раз в день, расходы на питание в один койко-день составит 260 рублей.

По условиям договора подрядчику необходимо обеспечить пациентов питанием на 130 000 койко-дней. В один койко-день входит четыре приема пищи. В том числе: завтрак, обед, полдник и ужин. Суммарно в 10 отделениях ГБ№1 единовременно может находиться 375 пациентов стационара. Получается, учреждение выделяет на питание в среднем 260 рублей на человека за один койко-день.

Всего запланировано 3 варианта диеты: общий вариант диеты, щадящая диета, эндокринная диета. Варианты одинаковы для каждого отделения. Само меню уже утверждено администрацией медицинского учреждения, но подрядчику оставят возможность вносить изменения. Менять нельзя лишь сумму контракта.

В целях обеспечения качества и безопасности пищевой продукции исполнитель осуществляет производственный контроль на базе лаборатории, аттестованной и аккредитованной на техническую компетентность. Копии результатов лабораторных исследований по производственному контролю исполнитель предоставляет заказчику, — значится в документации закупки.

Единственным требованием стало отсутствие участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков. Заявки на участие принимаются с 3 марта по 23 марта этого года. Рассмотрение заявок будет состоять из двух частей. Первая запланирована на 24 марта 2023, а вторая — 27 марта 2023. Договор на оказание услуг вступит в силу с момента подписания и продлиться до 31 апреля 2024.

Напомним, что в ноябре прошлого года ГБ№4 искала исполнителя для организации питания своих пациентов, тогда сумма сделки составила 43,5 млн рублей.

Почти 44 млн рублей потратит больница в Нижнем Тагиле на питание пациентов
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#Артем Карнаухов#Больница#Контракт#Питание#Пациенты#ГБ №1#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил
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