В Нижнем Тагиле ГБ №1 хочет кормить пациентов за 260 рублей в день

Единственным требованием стало отсутствие участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков. Заявки на участие принимаются с 3 марта по 23 марта этого года. Рассмотрение заявок будет состоять из двух частей. Первая запланирована на 24 марта 2023, а вторая — 27 марта 2023. Договор на оказание услуг вступит в силу с момента подписания и продлиться до 31 апреля 2024.