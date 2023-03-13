В Нижнем Тагиле мошенники под видом следователей обманули пенсионерку на миллион

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Известно, что 62-летней жительнице Гальяно–Горбуновского массива позвонил «следователь». Он сказал, что на пенсионерку кто-то прямо сейчас оформляет кредит.
Далее он передал трубку «сотруднице отдела экономической безопасности», которая сказала пожилой женщине, что ей, чтобы не потерять свои деньги, нужно срочно оформить кредиты и перевести средства на «безопасные счета».
За несколько дней женщина посетила шесть банков, где взяла кредиты на суммы от 100 до 300 тысяч, а потом переводила их по 10-15 тысяч рублей. Всего она совершила около 60 переводов. Только рассказав мужу о произошедшем женщина поняла, что ее обманули.