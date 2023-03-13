В Нижнем Тагиле мошенники под видом следователей обманули пенсионерку на миллион

За несколько дней женщина посетила шесть банков, где взяла кредиты на суммы от 100 до 300 тысяч, а потом переводила их по 10-15 тысяч рублей. Всего она совершила около 60 переводов. Только рассказав мужу о произошедшем женщина поняла, что ее обманули.