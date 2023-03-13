В Нижнем Тагиле мужчина пользовался поддельной медкнижкой и получил полгода тюрьмы

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Такое решение принял Тагилстроевский районный суд. Тагильчанина признали виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение в целях использования и использование поддельного документа). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Известно, что два года назад мужчина работал на производстве, связанном с созданием, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и воды. Поэтому он обязался пройти обязательный медосмотр, однако не сделал это и в дальнейшем пользовался поддельным документом.
Свою медицинскую книжку он купил за 2,5 тысячи рублей. Показав книжку работодателю, он продолжал осуществлять свою деятельность.
Когда обман тагильчанина раскрылся, ему назначили наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор пока не вступил в силу.