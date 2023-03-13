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В Нижнем Тагиле мужчина пользовался поддельной медкнижкой и получил полгода тюрьмы

13 марта 2023, 09:57
Фото: 1MI
Полгода тюремного заключения назначили жителю Нижнего Тагила, который пользовался поддельной медицинской книжкой.

Такое решение принял Тагилстроевский районный суд. Тагильчанина признали виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение в целях использования и использование поддельного документа). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Известно, что два года назад мужчина работал на производстве, связанном с созданием, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и воды. Поэтому он обязался пройти обязательный медосмотр, однако не сделал это и в дальнейшем пользовался поддельным документом.

Свою медицинскую книжку он купил за 2,5 тысячи рублей. Показав книжку работодателю, он продолжал осуществлять свою деятельность.

Когда обман тагильчанина раскрылся, ему назначили наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор пока не вступил в силу.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Суд#Медкнижка#Медосмотр#Криминал
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