В Нижнем Тагиле мужчина пользовался поддельной медкнижкой и получил полгода тюрьмы

Известно, что два года назад мужчина работал на производстве, связанном с созданием, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и воды. Поэтому он обязался пройти обязательный медосмотр, однако не сделал это и в дальнейшем пользовался поддельным документом.