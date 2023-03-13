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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В Нижнем Тагиле такси врезалось в дерево

13 марта 2023, 14:05
Фото: Центр защиты населения
Сегодня, 13 марта, в Нижнем Тагиле на улице Индустриальная водитель такси не справился с управлением автомобилем, что привело к столкновению с деревом и деформации корпуса машины.

Автомобиль марки Lada Granta двигался в сторону улицы Циолковского по трамвайным путям. Водитель не справился с управлением, врезался в дерево, легковушка оказалась помята, а сам он зажат в салоне.

Фото: Центр защиты населения

Удар о дерево оказался таким, что поисково-спасательной группе пришлось прибегнуть к помощи аварийно-спасательных инструментов, чтобы вызволить 35-летнего таксиста из заблокированного салона. Он был передан медикам с травмами различной степени тяжести, в числе которых переломы ребер, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и находится в Демидовской городской больнице, сообщили в Центре защиты населения.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Авария#ДТП#Наталья Лушина#Такси#Пострадавшие#Новости УрФО
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