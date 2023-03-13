В Нижнем Тагиле такси врезалось в дерево

Удар о дерево оказался таким, что поисково-спасательной группе пришлось прибегнуть к помощи аварийно-спасательных инструментов, чтобы вызволить 35-летнего таксиста из заблокированного салона. Он был передан медикам с травмами различной степени тяжести, в числе которых переломы ребер, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и находится в Демидовской городской больнице, сообщили в Центре защиты населения.