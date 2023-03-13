Врачей Верхней Салды не наказали после истории с пациенткой и тромбом

Напомним, женщина с тромбом в ноге на протяжении двух дней не могла получить медицинскую помощь в родном городе — Верхней Салде. Врач местной ЦГБ, со слов женщины, отказывался писать направление на госпитализацию в Нижнем Тагиле, а скорая отказалась приезжать на вызов, сославшись на занятость. По этому поводу руководство проводило служебную проверку.