Врачей Верхней Салды не наказали после истории с пациенткой и тромбом

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Служебная проверка не выявила виновных в ситуации.
По результатам проведенной служебной проверки, фактов не оказания медицинской помощи со стороны работников ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» не выявлено, — сообщила редакции и. о. главного врача ЦГБ Верхней Салды TagilCity.ru Елена Пряничникова.
По этой причине, никаких дисциплинарных наказаний к сотрудникам городской больницы Верхней Салды руководство не применяло.
Напомним, женщина с тромбом в ноге на протяжении двух дней не могла получить медицинскую помощь в родном городе — Верхней Салде. Врач местной ЦГБ, со слов женщины, отказывался писать направление на госпитализацию в Нижнем Тагиле, а скорая отказалась приезжать на вызов, сославшись на занятость. По этому поводу руководство проводило служебную проверку.