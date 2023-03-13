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Врачей Верхней Салды не наказали после истории с пациенткой и тромбом

13 марта 2023, 08:25
Фото: 1MI
Врачей ЦГБ Верхней Салды, в частности работников скорой помощи, проверили после случая с отказом пациентке в выдаче направления на госпитализацию в медучреждение Нижнего Тагила. Нарушений в работе медиков не нашли.

Служебная проверка не выявила виновных в ситуации.

По результатам проведенной служебной проверки, фактов не оказания медицинской помощи со стороны работников ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» не выявлено, — сообщила редакции и. о. главного врача ЦГБ Верхней Салды TagilCity.ru Елена Пряничникова.

По этой причине, никаких дисциплинарных наказаний к сотрудникам городской больницы Верхней Салды руководство не применяло.

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Напомним, женщина с тромбом в ноге на протяжении двух дней не могла получить медицинскую помощь в родном городе — Верхней Салде. Врач местной ЦГБ, со слов женщины, отказывался писать направление на госпитализацию в Нижнем Тагиле, а скорая отказалась приезжать на вызов, сославшись на занятость. По этому поводу руководство проводило служебную проверку.

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