Жителя Екатеринбурга отправили в колонию за насилие над падчерицами

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Приговор 49-летнему обвиняемому Руслану вынес Кировский суд Екатеринбурга. Его признали виновным в изнасиловании двух девочек.
Обвинения Руслану предъявили по 30 эпизодам насилия по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», и по одному эпизоду по статье 135 УК РФ «Развратные действия», следует из картотеки суда.
По данным «КП-Екатеринбург», с заявлением к правоохранителям обратилась экс-сожительница обвиняемого в марте 2022 года. В полицию она пришла после того, как ее 17-летняя дочь рассказала, что много лет повергается насилию.
Девушка рассказала, что Руслан домогался ее с 10-летнего возраста. Развратные действия он совершал, когда мамы девочки не было дома.
Как-то раз он залез под одеяло и начал облизывать меня, когда я спала. Я была маленькой и не понимала, что происходит. Я ничего не спрашивала у него, но он просил молчать. И такое он потом делал часто, - пояснила девушка.
Маме об этом девочка не рассказывала, так как боялась. На тот момент ее старшая сестра жила вместе с отцом. А в 2016 году мама девочек вместе с Русланом переехала жить в Кировский район.
Старшая девочка также рассказала, что подвергалась насилию с 2007 года. Отбывать наказание обвиняемый будет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу. По суду Рустану предстоит там просидеть 18 лет.