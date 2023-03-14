38 предложений по корректировке законов отправлено в Правительство из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В рамках всероссийского и международного форума о закупках в строительстве и проектировании World Build/State Contract свыше 2 тысяч участников из десятков регионов России создали 38 предложений. Эти инициативы позволят повысить качество и выгоду строительства.
Публикуем ТОП-5 предложений строителей и проектировщиков для федеральных
органов власти:
Срыв сроков стройки из-за неграмотной проектной документации - частая проблема многих строителей. Исполнитель выигрывает контракт на строительные работы, но позже выявляются недоработки проекта. Дополнительное время уходит на изменение условий программы.
К некачественному проектированию приводят 3 причины. Главная — отсутствие прописанных сроков для выполнения проектных работ. Заказчик всегда просит выполнить обязательства в сжатые сроки, это зачастую приводит к ошибкам. Вторая причина — стоимость создания проекта может складываться из небольшого количества коммерческих предложений. Невысокая конкуренция влечет за собой поле для коррупции: не всегда выбираются опытные поставщики. Третья причина — муниципальные заказчики не всегда выбирают верный проект для работы.
Строители просят федеральные власти установить официальные нормы в сроках исполнения проекта и его стоимости, а также создать в каждом регионе государственную службу единого заказчика вместо большого количества отдельных муниципальных заказчиков. Именно эти меры позволят отбирать опытных специалистов.
Одной из основных причин срыва сроков строительства является лимит бюджетных средств. Нередко срок выполнения всех работ планируется на конец года. По многим факторам стройка не завершается вовремя. В новом году у заказчика нет средств для продолжения работ, следовательно строительство замораживается. Процесс восстановления лимитов занимает около 4 месяцев.
Строители просят Правительство РФ автоматически переносить неиспользованные лимиты по строительству на следующий год.
Строительство бюджетных объектов становится для исполнителей невыгодным. Заказчики искусственно снижают цену контракта до бюджетных лимитов, либо недобросовестные подрядчики ставят цену ниже 25 % от стоимости. Заниженная цена влечет за собой выбор некачественных материалов и неквалифицированной рабочей силы. Такого рода ситуация приводит к срыву исполнения контрактов на строительство.
Для избавления от демпинга законодатели должны предусмотреть прямой запрет на снижение цены до бюджетных лимитов и ниже 10 %.
По закону подрядчику начисляется аванс от заказчика, но деньги выплачиваются субподрядчику до выполнения всех работ. Закончив строительство, исполнитель получает постоплату в назначенный срок, но субподрядчику деньги отправляются с большой задержкой. Это означает, что у субподрядчиков законодательно отсутствуют такие же права, как у подрядчиков, в части авансирования и периода постоплаты в десятидневный срок.
Чтобы субподрядчикам было выгодно работать, важно законодательно установить равенство их прав с подрядчиками.
Для участия в бюджетных стройках компания должна иметь определённый финансовый уровень ответственности. Например, чтобы получить уровень ответственности в 500 млн рублей, строителю придется заплатить 2,5 млн рублей. Подрядчики берут кредиты и дважды оплачивают свое участие в контрактах. Главная проблема - закон обязывает исполнителя делать взносы до заключения контракта. В момент торгов исполнитель еще не знает, будет ли заключен контракт, но уже несет убытки.
Строители требуют снизить оплату за уровни ответственности, перечислять взносы только в момент заключения контракта.
«Безусловно, наша главная задача — помогать строителям, проектировщикам в решении их проблем. На полях форума World Build/State Contract, который ежегодно принимает Екатеринбург, создаются несколько десятков свежих инициатив по улучшению федеральных норм, законов в сфере строительства и проектирования бюджетных объектов. Новые предложения 2023 года отправлены в Минстрой России, в Минфин РФ, в Главгосэкспертизу РФ, в аппарат Правительства и в Госдуму России. Интересно, что одна поправка к законодательству принята Минстроем России во время форума. Уверены, что другие инициативы «снизу», от бизнеса, услышат в федеральных органах власти», — рассказал Денис Снетков, заместитель генерального директора СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций».