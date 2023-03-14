38 предложений по корректировке законов отправлено в Правительство из Екатеринбурга

По закону подрядчику начисляется аванс от заказчика, но деньги выплачиваются субподрядчику до выполнения всех работ. Закончив строительство, исполнитель получает постоплату в назначенный срок, но субподрядчику деньги отправляются с большой задержкой. Это означает, что у субподрядчиков законодательно отсутствуют такие же права, как у подрядчиков, в части авансирования и периода постоплаты в десятидневный срок.