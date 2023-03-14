80-летний мужчина помог поймать телефонных мошенников в Костроме

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Пенсионеру позвонила некая плачущая женщина по имени Татьяна, которая якобы попала в ДТП. После нее трубку взял мужчина, представившийся следователем, и потребовал миллион рублей для того, чтобы замять дело. Пожилой мужчина сказал, что у него денег нет и ему нужно одолжить их у знакомых, пишут «Новые известия».
После этого, не отключив звонок, костромич пошел к соседям, где узнал у своей знакомой Татьяны, что ни в какую аварию она не попадала. Тогда он вызвал сотрудников полиции, и далее его диалог с мошенниками проходил в присутствии полицейских.
Через какое-то время к мужчине прибыл курьер за деньгами, который после передачи денег был задержан полицией. Как выяснилось позже, этот же курьер уже забирал деньги у других пожилых людей — 80 тысяч и 100 тысяч рублей.
Начальник СУ СКР регионального УМВД России Илья Демидович вручил пенсионеру благодарность и подарок за помощь в поимке преступников.
Напомним, в Екатеринбурге 88-летняя женщина отдала телефонным мошенникам четыре миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.