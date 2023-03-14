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80-летний мужчина помог поймать телефонных мошенников в Костроме

14 марта 2023, 06:21
Фото: 1MI
80-летний житель Костромы помог поймать полицейским телефонных мошенников, а также вернуть похищенные средства двум их жертвам.

Пенсионеру позвонила некая плачущая женщина по имени Татьяна, которая якобы попала в ДТП. После нее трубку взял мужчина, представившийся следователем, и потребовал миллион рублей для того, чтобы замять дело. Пожилой мужчина сказал, что у него денег нет и ему нужно одолжить их у знакомых, пишут «Новые известия».

После этого, не отключив звонок, костромич пошел к соседям, где узнал у своей знакомой Татьяны, что ни в какую аварию она не попадала. Тогда он вызвал сотрудников полиции, и далее его диалог с мошенниками проходил в присутствии полицейских.

Через какое-то время к мужчине прибыл курьер за деньгами, который после передачи денег был задержан полицией. Как выяснилось позже, этот же курьер уже забирал деньги у других пожилых людей — 80 тысяч и 100 тысяч рублей.

Начальник СУ СКР регионального УМВД России Илья Демидович вручил пенсионеру благодарность и подарок за помощь в поимке преступников.

Напомним, в Екатеринбурге 88-летняя женщина отдала телефонным мошенникам четыре миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Екатеринбурге пенсионерка отдала аферистам 4 миллиона рублей
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#Елизавета Зиборова#Мошенники#Деньги#Происшествия#Полиция#Общество
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