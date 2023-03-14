80-летний мужчина помог поймать телефонных мошенников в Костроме

Пенсионеру позвонила некая плачущая женщина по имени Татьяна, которая якобы попала в ДТП. После нее трубку взял мужчина, представившийся следователем, и потребовал миллион рублей для того, чтобы замять дело. Пожилой мужчина сказал, что у него денег нет и ему нужно одолжить их у знакомых, пишут «Новые известия».