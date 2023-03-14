Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
К слову, еще до разрушительного землетрясения в Турции, произошедшего 6 февраля 2023 года, уральские сейсмологи забили тревогу по поводу учащающихся в регионе землетрясений.
«Институтом геофизики УрО Российской академии наук (РАН) отмечается возрастание сейсмичности в районах Североуральска и Нижнего Тагила. Там надо отслеживать ситуацию, возможны негативные последствия», — рассказал URA.RU кандидат геолого-минералогических наук Олег Кусонский еще в январе 2023 года.
Специалист в своих рассуждениях оперирует вполне конкретными цифрами. Так, он отмечает, что в 2022 году в районе Нижнего Тагила было зафиксировано 56 сейсмособытий, тогда как в 2021 году их было в два раза меньше. И хотя толчки были очень незначительными — от 1,6 до 1,9 балла, такая тенденция может стать опасной, считает ученый.
А все потому, что нижнетагильский регион — горнодобывающий. Здесь находятся десятки шахт.
«Тут нарушено природное равновесие. Возникают горно-тектонические удары, которые связаны с горной деятельностью человека и с природными особенностями. Это представляет опасность», — предсказывает геофизик
Кусонский отмечает, что все свои опасения они высказывали соответствующему ведомству. Но действий властей до сих никаких не видно.
«Я выражаю опасение, что надо более детально отслеживать ситуацию, изучать ее пристально. А не просто так: у нас одна станция на Свердловскую область, что мы по ней можем сказать? Только приблизительно. Телодвижений в этой области [от властей] я не замечаю», — делится Олег Александрович.
Возможно, недавняя трагедия в Турции заставит власти региона посмотреть на проблему более серьезно и глобально? Напомним, землетрясение произошло на юго-востоке Турции и составило 7,5 — 7,7 балла. Жертвами подземной стихии стали более 45 тысяч человек, среди которых и местные жители, и приезжие (в том числе и из РФ). До сих пор, в марте, уже по прошествии месяца спасатели продолжают разгребать завалы и извлекать тела пострадавших. Землетрясение в Турции названо самым сильным с 1939 года, тогда в турецком городе Эрзинджане, расположенном на востоке страны, произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Стихия унесла жизни 3,3 тысячи человек.
Уральские горы считаются территорией с низкой сейсмоактивностью. Сотрудник УрО РАН Денис Шулаков сообщил в интервью «Коммерсанту», что за всю историю наблюдений на Урале было зарегистрировано всего 3 относительно сильных землетрясения.
«Это 1798 год — Насадкинская, возле города Кунгура. Затем 1914 год — Билимбаевская, Свердловская область. И 2018 год — Катав-Ивановск. Это шестибалльные землетрясения, они сопровождаются незначительными разрушениями в жилых высотных зданиях, на верхних этажах», — сказал он.
При этом толчки до 4 баллов могут происходить очень часто, отмечает специалист. Но нельзя не признавать риск и мощных толков — до 7 баллов. Он назвал территории, где стихия может сильно проявить себя: запад Свердловской области, северо-запад Челябинска, восток Пермского региона.
Кстати, волны последнего турецкого землетрясения дошли и до Нижнего Тагила. Как объяснил Олег Кусонский, волны определила только аппаратура. Сами люди колебаний земли и толчков не почувствовали.