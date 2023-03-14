Возможно, недавняя трагедия в Турции заставит власти региона посмотреть на проблему более серьезно и глобально? Напомним, землетрясение произошло на юго-востоке Турции и составило 7,5 — 7,7 балла. Жертвами подземной стихии стали более 45 тысяч человек, среди которых и местные жители, и приезжие (в том числе и из РФ). До сих пор, в марте, уже по прошествии месяца спасатели продолжают разгребать завалы и извлекать тела пострадавших. Землетрясение в Турции названо самым сильным с 1939 года, тогда в турецком городе Эрзинджане, расположенном на востоке страны, произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Стихия унесла жизни 3,3 тысячи человек.