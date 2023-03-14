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Published Сегодня, 07:58

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Updated Сегодня, 08:01

Чиновники и депутат вошли в комиссию по продаже объектов культуры в Нижнем Тагиле

14 марта 2023, 07:58
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле официальным постановлением утвердили состав комиссии по контролю за выполнением условий конкурса по продаже объектов культурного наследия. В нее вошли чиновники и один депутат. Всего шесть членов.

Комиссия, напомним, будет заниматься утверждением потенциального покупателя муниципального имущества и одобрением регистрации права собственности.

В Нижнем Тагиле этим будут заниматься председатель комиссии — замначальника управления муниципального имущества Вадим Хватаев, зампредседателя — начальник отдела по сопровождению оформления имущественных прав МКУ «Нижнетагильское агентство по управлению муниципальным имуществом» Мереленко Дмитрий, а также вице-спикер городской думы Алексей Балыбердин и ряд других чиновников и представитель музея-заповедника Елена Штафетова.

Фото: TagilCity.ru

Утвержденная комиссия вскоре рассмотрит реализацию объекта культурного наследия по адресу Кирова, 21, рядом с «Тагилэнерго», сообщали в управлении муниципальным имуществом. Это здание помечено на карте как «руины».

В соответствии с действующим законодательством, объекты культурного наследия могут быть приватизированы только на конкурсе. Создается конкурсная, проектная сметная документация, необходимо контролировать, чтобы понять, регистрировать право собственности на покупатели или нет. Комиссия будет решать, выполнил ли победитель условия конкурса или нет, — пояснили по работе комиссии в управлении муниципальным имуществом.
Продажу объектов культуры в Нижнем Тагиле будет контролировать новая комиссия
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