TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Эксперты: Отмена специальных налоговых режимов может уничтожить ювелирную отрасль

14 марта 2023, 08:52
Фото: pxhere.com
Год назад был принят ФЗ-47 “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”.

Эксперты считают, что он может стать причиной банкротства более чем 90% работающих в стране ювелирных компаний, так как отменяет специальные налоговые режимы для малых и средних предприятий, работающих в данной сфере.

Согласно статистике, свыше 90% отечественных ювелирных компаний относятся к МСП. Они производят уникальные украшения, обеспечивая тем самым ассортиментное разнообразие на рынке. Как сообщает newizv.ru, из-за отмены специального налогового режима 10% подобных компаний уже закрылись.

В то же время другие отрасли продолжают пользоваться спецрежимами в налогообложении, а для ювелиров почему-то сделано исключение, хотя они испытывают не меньшие трудности из-за сложившейся экономической ситуации.

Переход МСП-ювелиров на общую систему налогообложения означает, что ювелирные компании в России должны уплачивать государству налог в размере 33 копеек с каждого рубля, если это индивидуальный предприниматель, или 40 копеек, если это юрлицо. Эти деньги изымаются не с прибыли, а с выручки, при этом не учитываются затраты на бизнес – амортизацию оборудования, оплату аренды, зарплаты работников. Эксперты подсчитали, что  налоговое бремя для малых и средних предприятий в ювелирной отрасли выросло в 5 - 7 раз.

Представители отрасли считают, что закон необходимо доработать в вопросе отмены специальных налоговых режимов для ювелирной отрасли. Аналогичной точки зрения придерживаются и в Минэкономразвития. Ведомство летом 2022 года направило в Минфин служебную записку, в которой предлагалось отсрочить вступление в силу ФЗ-47 на 2 года, а за это время детально проработать вопрос отмены спецрежима налогообложения для ювелиров. Однако закон всё-таки вступил в силу в ранее обозначенный срок.

Некоторые эксперты уверены в том, что этот закон нанесёт значительный урон отечественной ювелирной сфере. Он грозит сокращением числа работающих предприятий, что отразится не только на ювелирной отрасли, но и на смежниках, а также на экономике государства в целом.

Подпишитесь
Свердловские дорожники оштрафованы на 1 млн за «трассу смерти» с начала 2023 года
Вчера, 09:18
Кто виноват и что делать: травматизм в школах и садиках Нижнего Тагила
Сегодня, 06:18
В Нижнем Тагиле ГБ №1 хочет кормить пациентов за 260 рублей в день
Вчера, 15:46
Управляющие компании затопили дворы в Нижнем Тагиле
12 марта 10:48
Почти тысяча проб воздуха РПН в Нижнем Тагиле была с превышением выбросов в 2022 году
Вчера, 15:00
Итоги недели: проверка зловонного поля и грязные дни в феврале
Вчера, 08:52