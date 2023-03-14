Эксперты: Отмена специальных налоговых режимов может уничтожить ювелирную отрасль

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:52
Эксперты считают, что он может стать причиной банкротства более чем 90% работающих в стране ювелирных компаний, так как отменяет специальные налоговые режимы для малых и средних предприятий, работающих в данной сфере.
Согласно статистике, свыше 90% отечественных ювелирных компаний относятся к МСП. Они производят уникальные украшения, обеспечивая тем самым ассортиментное разнообразие на рынке. Как сообщает newizv.ru, из-за отмены специального налогового режима 10% подобных компаний уже закрылись.
В то же время другие отрасли продолжают пользоваться спецрежимами в налогообложении, а для ювелиров почему-то сделано исключение, хотя они испытывают не меньшие трудности из-за сложившейся экономической ситуации.
Переход МСП-ювелиров на общую систему налогообложения означает, что ювелирные компании в России должны уплачивать государству налог в размере 33 копеек с каждого рубля, если это индивидуальный предприниматель, или 40 копеек, если это юрлицо. Эти деньги изымаются не с прибыли, а с выручки, при этом не учитываются затраты на бизнес – амортизацию оборудования, оплату аренды, зарплаты работников. Эксперты подсчитали, что налоговое бремя для малых и средних предприятий в ювелирной отрасли выросло в 5 - 7 раз.
Представители отрасли считают, что закон необходимо доработать в вопросе отмены специальных налоговых режимов для ювелирной отрасли. Аналогичной точки зрения придерживаются и в Минэкономразвития. Ведомство летом 2022 года направило в Минфин служебную записку, в которой предлагалось отсрочить вступление в силу ФЗ-47 на 2 года, а за это время детально проработать вопрос отмены спецрежима налогообложения для ювелиров. Однако закон всё-таки вступил в силу в ранее обозначенный срок.
Некоторые эксперты уверены в том, что этот закон нанесёт значительный урон отечественной ювелирной сфере. Он грозит сокращением числа работающих предприятий, что отразится не только на ювелирной отрасли, но и на смежниках, а также на экономике государства в целом.