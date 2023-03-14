Эксперты: Отмена специальных налоговых режимов может уничтожить ювелирную отрасль

Переход МСП-ювелиров на общую систему налогообложения означает, что ювелирные компании в России должны уплачивать государству налог в размере 33 копеек с каждого рубля, если это индивидуальный предприниматель, или 40 копеек, если это юрлицо. Эти деньги изымаются не с прибыли, а с выручки, при этом не учитываются затраты на бизнес – амортизацию оборудования, оплату аренды, зарплаты работников. Эксперты подсчитали, что налоговое бремя для малых и средних предприятий в ювелирной отрасли выросло в 5 - 7 раз.