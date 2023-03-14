Икону святой великомученицы сожгли пермские подростки

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Updated Сегодня, 03:40
Пермские активисты движения «Зов народа» рассказали, что обратились в Следственный комитет, ФСБ и МВД по факту сожжения иконы, пишет Properm.ru.
Руководитель движения сообщил, что органы уже занялись проверкой по данному инциденту. Также, по его словам, 17-летний автор видео, с которым он общался, очень негативно относится к религии.
Сейчас автор видеоролика сделал свой аккаунт в соцсети ВКонтакте закрытым и убрал аватарку.
Напомним, в ночь на 12 марта 2023 года в Екатеринбурге двумя подростками был ограблен магазин «ЖизньМарт». На все действия у них ушло не более минуты, но их удалось быстро задержать.