TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

Икону святой великомученицы сожгли пермские подростки

14 марта 2023, 03:40
Фото: 1MI
Подростки из Перми разрубили мечом и сожгли икону великомученицы Анастасии Узорешительницы. При этом они нецензурно ругались и прославляли Адольфа Гитлера. В соцсетях появилось видео, на котором засняты подростки.

Пермские активисты движения «Зов народа» рассказали, что обратились в Следственный комитет, ФСБ и МВД по факту сожжения иконы, пишет Properm.ru.

Руководитель движения сообщил, что органы уже занялись проверкой по данному инциденту. Также, по его словам, 17-летний автор видео, с которым он общался, очень негативно относится к религии.

Сейчас автор видеоролика сделал свой аккаунт в соцсети ВКонтакте закрытым и убрал аватарку.

Напомним, в ночь на 12 марта 2023 года в Екатеринбурге двумя подростками был ограблен магазин «ЖизньМарт». На все действия у них ушло не более минуты, но их удалось быстро задержать.

Два подростка в Екатеринбурге в течение минуты ограбили магазин продуктов
Узнать подробнее
Читайте также:
Подростка зажало на эскалаторе в ТЦ «Апельсин» в ЕкатеринбургеВодитель иномарки в Первоуральске проехал на «красный» и сбил подросткаМэр Тавды опроверг информацию о массовом избиении людей подростками
#Елизавета Зиборова#Дети#Проверка#Происшествия#Общество#Новости УрФО
Подпишитесь
Итоги недели: проверка зловонного поля и грязные дни в феврале
Вчера, 08:52
Управляющие компании затопили дворы в Нижнем Тагиле
12 марта 10:48
Свердловские дорожники оштрафованы на 1 млн за «трассу смерти» с начала 2023 года
Вчера, 09:18
В Нижнем Тагиле ГБ №1 хочет кормить пациентов за 260 рублей в день
Вчера, 15:46
Почти тысяча проб воздуха РПН в Нижнем Тагиле была с превышением выбросов в 2022 году
Вчера, 15:00
Полицейские спасли от самоубийства жительницу Нижнего Тагила
Вчера, 08:54