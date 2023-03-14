Исчезнувший два месяца назад житель Екатеринбурга найден мертвым

Напомним, утром 13 марта 2023 года в Нижнем Тагиле исчез 38-летний Жуков Андрей Юрьевич, сотрудник муниципальной компании «Тагилдорстрой». Мужчина, проживающий на улице Щорса, вышел из дома и пропал. Тагильчанина до сих пор нигде не могут найти, в настоящий момент ведутся поиски. Если кто-то знает о местонахождении мужчины, просьба сообщить об этом родственникам, по номеру 102 или написать в сообщения группы «Нижний Тагил | Дороги без дураков» во ВКонтакте.