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Исчезнувший два месяца назад житель Екатеринбурга найден мертвым

14 марта 2023, 05:40
Фото: 1MI
35-летний екатеринбуржец найден мертвым. Мужчина бесследно пропал 14 января 2023 года.

Поисками исчезнувшего мужчины два месяца занимались волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», пишет Ура.ру.

В своей группе в социальной сети ВКонтакте сотрудники поискового отряда выразили свое сочувствие родственникам и близким погибшего екатеринбуржца.

Напомним, утром 13 марта 2023 года в Нижнем Тагиле исчез 38-летний Жуков Андрей Юрьевич, сотрудник муниципальной компании «Тагилдорстрой». Мужчина, проживающий на улице Щорса, вышел из дома и пропал. Тагильчанина до сих пор нигде не могут найти, в настоящий момент ведутся поиски. Если кто-то знает о местонахождении мужчины, просьба сообщить об этом родственникам, по номеру 102 или написать в сообщения группы «Нижний Тагил | Дороги без дураков» во ВКонтакте.

38-летний сотрудник «Тагилдорстрой» пропал в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Смерть#Пропавший#Лиза алерт
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