Из психиатрической больницы Лесного сбежал рецидивист

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Во время прогулки рецидивисту, подозреваемому в избиении больного 21-летнего парня, удалось покинуть медицинское учреждение.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, сбежавший – местный житель, ранее судимый по тяжким статьям, нуждающийся в психиатрическом лечении. Известно, что он уже содержался в психиатрической больнице, откуда освободился в 2018 году.
В этот раз ему удалось покинуть лечебное учреждение самовольно. Во время прогулки он перепрыгнул через забор и скрылся.
Ведется оперативный розыск сбежавшего, отрабатываются его связи, знакомства, осматриваются авто и ж\д вокзалы.
Немотивированное нападение на больного аутизмом и эпилепсией юношу, в котором принимал участие сбежавший преступник, произошло в ночь с 17 на 18 февраля текущего года. Двое мужчин напали на парня без всякой причины и нанесли ему серьезные увечья.