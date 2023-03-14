Из психиатрической больницы Лесного сбежал рецидивист

Немотивированное нападение на больного аутизмом и эпилепсией юношу, в котором принимал участие сбежавший преступник, произошло в ночь с 17 на 18 февраля текущего года. Двое мужчин напали на парня без всякой причины и нанесли ему серьезные увечья.