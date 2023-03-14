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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

Крупный пожар вспыхнул в металлическом ангаре в Тавде

14 марта 2023, 04:53
Фото: МЧС России
Металлический ангар загорелся в Тавде в ночь на 14 марта 2023 года. Площадь пожара составила 1600 квадратов.

К месту возгорания выехали 25 человек личного состава с шестью единицами техники. По словам сотрудников МЧС, пострадавших нет, рассказали в пресс службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: МЧС России

Распространение пламени на другие ближайшие постройки удалось не допустить. Пожар был локализован, открытое горение на месте пожара ликвидировано.

Сейчас проводятся заливка и разборка сгоревших конструкций. О причинах возгорания станет известно позже.

Напомним, 9 марта 2023 года в тавдинском психоневрологическом интернате вспыхнул огонь вследствие возгорания матраца. Вскоре пожар удалось потушить.

20 человек чуть не сгорели в психоневрологическом интернате в Тавде
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#Елизавета Зиборова#Пожар#Происшествия#Свердловская область#Новости УрФО#Тавда
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