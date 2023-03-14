Крупный пожар вспыхнул в металлическом ангаре в Тавде

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
К месту возгорания выехали 25 человек личного состава с шестью единицами техники. По словам сотрудников МЧС, пострадавших нет, рассказали в пресс службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Распространение пламени на другие ближайшие постройки удалось не допустить. Пожар был локализован, открытое горение на месте пожара ликвидировано.
Сейчас проводятся заливка и разборка сгоревших конструкций. О причинах возгорания станет известно позже.
Напомним, 9 марта 2023 года в тавдинском психоневрологическом интернате вспыхнул огонь вследствие возгорания матраца. Вскоре пожар удалось потушить.