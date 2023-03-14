Мужчина грозился спрыгнуть с крыши административного здания в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Очевидцы рассказали, что с крыши по адресу Циолковского, 2 к3Б, мужчина кричал, что спрыгнет вниз, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
По словам свидетельницы событий Вероники, к приезду полиции она уговорила мужчину спуститься. После с ним стали беседовать полицейские. Тагильчанка полагает, что мужчина был нетрезв.
Ранее в Нижнем Тагиле полицейские уже спасли женщину, которая грозила свести счеты с жизнью. 50-летняя тагильчанка стояла на мосту и говорила, что спрыгнет. Правоохранители успели ее остановить