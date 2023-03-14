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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Мужчина грозился спрыгнуть с крыши административного здания в Нижнем Тагиле

14 марта 2023, 09:43
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
В Нижнем Тагиле мужчина забрался на крышу административного здания и грозился сброситься с нее. Инцидент произошел 14 марта.

Очевидцы рассказали, что с крыши по адресу Циолковского, 2 к3Б, мужчина кричал, что спрыгнет вниз, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

По словам свидетельницы событий Вероники, к приезду полиции она уговорила мужчину спуститься. После с ним стали беседовать полицейские. Тагильчанка полагает, что мужчина был нетрезв.  

Ранее в Нижнем Тагиле полицейские уже спасли женщину, которая грозила свести счеты с жизнью. 50-летняя тагильчанка стояла на мосту и говорила, что спрыгнет. Правоохранители успели ее остановить

Полицейские спасли от самоубийства жительницу Нижнего Тагила
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Мужчина#Административное здание#Крыша#Полиция#Происшествия
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