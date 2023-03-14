Мужчина грозился спрыгнуть с крыши административного здания в Нижнем Тагиле

Очевидцы рассказали, что с крыши по адресу Циолковского, 2 к3Б, мужчина кричал, что спрыгнет вниз, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».



По словам свидетельницы событий Вероники, к приезду полиции она уговорила мужчину спуститься. После с ним стали беседовать полицейские. Тагильчанка полагает, что мужчина был нетрезв.