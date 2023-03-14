Мужчина случайно поджег ребенка в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
ЧП произошло осенью прошлого года. Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на зампрокурора Тагилстроевского района Артема Пирогова.
Известно, что в злополучный день к 55-летнему хозяину дома приехала семейная пара с 12-летним сыном. В какой-то момент мужчина решил развести огонь в мангале. Он плеснул на тлеющие угли растворитель. Жидкость и ее пары резко воспламенились, а на рядом стоявшем ребенке загорелась одежда.
В результате у мальчика диагностировали ожоги лица, туловища, ног и рук. Сначала его отвезли в больницу в Нижнем Тагиле, а затем на вертолете госпитализировали в Екатеринбург. Там его жизнь спасли.
Возбуждено уголовное дело за причинение увечий по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ). Мужчине грозит до трех лет ограничения свободы.