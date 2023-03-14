Мужчина случайно поджег ребенка в Нижнем Тагиле

Известно, что в злополучный день к 55-летнему хозяину дома приехала семейная пара с 12-летним сыном. В какой-то момент мужчина решил развести огонь в мангале. Он плеснул на тлеющие угли растворитель. Жидкость и ее пары резко воспламенились, а на рядом стоявшем ребенке загорелась одежда.