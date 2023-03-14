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Мужчина случайно поджег ребенка в Нижнем Тагиле

14 марта 2023, 10:30
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле мужчина на даче случайно поджег 12-летнего ребенка. Возбуждено уголовное дело.

ЧП произошло осенью прошлого года. Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на зампрокурора Тагилстроевского района Артема Пирогова.

Известно, что в злополучный день к 55-летнему хозяину дома приехала семейная пара с 12-летним сыном. В какой-то момент мужчина решил развести огонь в мангале. Он плеснул на тлеющие угли растворитель. Жидкость и ее пары резко воспламенились, а на рядом стоявшем ребенке загорелась одежда.

В результате у мальчика диагностировали ожоги лица, туловища, ног и рук. Сначала его отвезли в больницу в Нижнем Тагиле, а затем на вертолете госпитализировали в Екатеринбург. Там его жизнь спасли.

Возбуждено уголовное дело за причинение увечий по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ). Мужчине грозит до трех лет ограничения свободы.

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#Нижний Тагил#Дети#Ожоги#Дача#Ребенок#Происшествия#Елена Озерова
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