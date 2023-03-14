TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

На парковке в Березовском водитель сбил двух пенсионеров

14 марта 2023, 08:45
Фото: 1MI
Два пенсионера попали под колеса авто в Березовском. Происшествие попало на видео.

Авария произошла на парковке около магазина «Юбилейный» 11 марта. Сбил стариков автолюбитель на машине Volkswagen Polo, рассказали в ГИБДД Березовского.

При этом мужчина не помог сбитым пешеходам, а скрылся с места ДТП, которые предложили им помощь.

Теперь сотрудники ГАИ занимаются поиском свидетелей происшествия и самого виновника. Всех тех, кому что-либо известно о ДТП, просят позвонить по телефонам: (34369) 4-39-67, (34369) 4-39-69, (34369) 4-75-00 или 02.

Ранее в Нижнем Тагиле водитель не заметил дедушку, зажал его дверями и протащил по асфальту вниз головой. Водитель маршрута №25 не заметил, как 10 марта к нему в салон заходил пожилой мужчина, поэтому ЧП и произошло. Теперь мужчину вызвали в ГАИ для дачи объяснений.

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Ребенок за рулем автомобиля в Екатеринбурге чуть не устроил ДТПДТП с фурами и рейсовым автобусом произошло на Пермском тракте11 сотрудников кабмина Армении попали в больницу после ДТП
#Елена Озерова#ДТП#Авария#Пенсионеры#Парковка#ГАИ#Происшествия#Новости УрФО
Подпишитесь
Итоги недели: проверка зловонного поля и грязные дни в феврале
Вчера, 08:52
Управляющие компании затопили дворы в Нижнем Тагиле
12 марта 10:48
Свердловские дорожники оштрафованы на 1 млн за «трассу смерти» с начала 2023 года
Вчера, 09:18
В Нижнем Тагиле ГБ №1 хочет кормить пациентов за 260 рублей в день
Вчера, 15:46
Почти тысяча проб воздуха РПН в Нижнем Тагиле была с превышением выбросов в 2022 году
Вчера, 15:00
Полицейские спасли от самоубийства жительницу Нижнего Тагила
Вчера, 08:54