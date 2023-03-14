На парковке в Березовском водитель сбил двух пенсионеров

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Авария произошла на парковке около магазина «Юбилейный» 11 марта. Сбил стариков автолюбитель на машине Volkswagen Polo, рассказали в ГИБДД Березовского.
При этом мужчина не помог сбитым пешеходам, а скрылся с места ДТП, которые предложили им помощь.
Теперь сотрудники ГАИ занимаются поиском свидетелей происшествия и самого виновника. Всех тех, кому что-либо известно о ДТП, просят позвонить по телефонам: (34369) 4-39-67, (34369) 4-39-69, (34369) 4-75-00 или 02.
Ранее в Нижнем Тагиле водитель не заметил дедушку, зажал его дверями и протащил по асфальту вниз головой. Водитель маршрута №25 не заметил, как 10 марта к нему в салон заходил пожилой мужчина, поэтому ЧП и произошло. Теперь мужчину вызвали в ГАИ для дачи объяснений.