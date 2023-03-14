На парковке в Березовском водитель сбил двух пенсионеров

Ранее в Нижнем Тагиле водитель не заметил дедушку, зажал его дверями и протащил по асфальту вниз головой. Водитель маршрута №25 не заметил, как 10 марта к нему в салон заходил пожилой мужчина, поэтому ЧП и произошло. Теперь мужчину вызвали в ГАИ для дачи объяснений.