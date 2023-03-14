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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Названы самые востребованные врачи Свердловской области

14 марта 2023, 13:09
Фото: 1MI
Стало известно, какие врачи являются самыми востребованными в Свердловской области. Это анестезиологи и реаниматологи.

На вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в регионе приходится всего 0,6 резюме, на вакансию врача – 0,3 резюме, сообщают представители сервиса по поиску работы hh.ru.

Рейтинг дефицитных специальностей в медицине возглавляют реаниматологи и анестезиологи, а также офтальмологи, врачи функциональной диагностики и эндокринологи.

Всего экспертами было проанализировано 48 врачебных специализаций. В 39 из них количество вакансий превышает число резюме.

Самый востребованный врач в регионе сейчас – терапевт. Реже всего в регионе сейчас ищут гематологов, генетиков, пародонтологов, реабилитологов и флебологов.

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#Елена Озерова#Медики#Врачи#Ваканчии#Медицина#Дефицит#Здоровье#Новости УрФО
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