Названы самые востребованные врачи Свердловской области

На вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в регионе приходится всего 0,6 резюме, на вакансию врача – 0,3 резюме, сообщают представители сервиса по поиску работы hh.ru.



Рейтинг дефицитных специальностей в медицине возглавляют реаниматологи и анестезиологи, а также офтальмологи, врачи функциональной диагностики и эндокринологи.