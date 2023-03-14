Названы самые востребованные врачи Свердловской области

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
На вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в регионе приходится всего 0,6 резюме, на вакансию врача – 0,3 резюме, сообщают представители сервиса по поиску работы hh.ru.
Рейтинг дефицитных специальностей в медицине возглавляют реаниматологи и анестезиологи, а также офтальмологи, врачи функциональной диагностики и эндокринологи.
Всего экспертами было проанализировано 48 врачебных специализаций. В 39 из них количество вакансий превышает число резюме.
Самый востребованный врач в регионе сейчас – терапевт. Реже всего в регионе сейчас ищут гематологов, генетиков, пародонтологов, реабилитологов и флебологов.