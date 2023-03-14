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«Не дай Бог лопнет стенка»: в агрокомплексе под Тагилом протекает отстойник с навозом

14 марта 2023, 11:28
Фото: TagilCity.ru
14 марта в агрокомплексе под Нижним Тагилом местные общественники заметили течь из одного из отстойников объемом примерно 65 000 кубометров. По мнению местных жителей, под угрозой близлежащая местность — трасса, кафе и дороги.

На кадрах с места можно увидеть, как «речка» коричневого цвета растекается от отстойника по прилегающей местности. 

Снимаем в районе торфо-компостных ям, укрепление берегов, видимо, не выдержало. Таким образом, они через перелив под дорогой сбрасывают отходы. Там затекает, здесь — из-под дороги — вытекает. И пошло все в лес в сторону кафе «Караван», — комментирует происходящее Александр Ваткин, общественник поселка Горноуральский.
Видео: TagilCity.ru

Другой общественник Андрей Гебень уверен, что такой поток навоза опустошит отстойник объемом около 65 000 кубометров за пару-тройку дней, а затем устремится в сторону трассы. При этом, отмечает местный житель, имеется угроза прорыва емкости.

На видео видно с какой скоростью бежит, это, скорее всего, трещина. Если я прав, то ее будет размывать. А угроза прорыва ёмкость с 65 000 метров кубических — это точно ЧС. Я очень бегло посчитал площадь «карты» на глубину 3 метра, — поделился Андрей Гебень с TagilCity.ru.
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В агрокомплексе «Горноуральский» комментарий по происходящему редакции TagilCity.ru получить не удалось: директор предприятия Вадим Куликов на сообщение в мессенджере не ответил, а от разговора по телефону отказался.

Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокуратура Григорий Битюков в разговоре с TagilCity.ru посоветовал местным жителям обратиться в правоохранительные органы, чтобы зафиксировать происходящее на месте. Добавим, что еще в 2022 году сотрудниками ведомства в ходе выездного обследования территории предприятия, было установлено нарушение целостности конструкции отстойника.

На территории ООО «Агрокомплекс „Горноуральский“» имеется нарушение целостности железобетонной ограждающей конструкции аэробного минерализатора, используемого для отстаивания и обеззараживания отходов животноводства предприятия, в результате чего жидкая фракция навоза свиней, относящаяся к отходам 3 класса опасности, изливается на рельеф местности, откуда растекается по прилегающей территории, — сообщалось в официальном ответе природоохранного прокурора (имеется в распоряжении редакции).
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