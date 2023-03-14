«Не дай Бог лопнет стенка»: в агрокомплексе под Тагилом протекает отстойник с навозом

Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокуратура Григорий Битюков в разговоре с TagilCity.ru посоветовал местным жителям обратиться в правоохранительные органы, чтобы зафиксировать происходящее на месте. Добавим, что еще в 2022 году сотрудниками ведомства в ходе выездного обследования территории предприятия, было установлено нарушение целостности конструкции отстойника.