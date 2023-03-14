Осуждены бывший консул Сейшельских островов и его жена в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
С 2016 по 2018 год супруги переводили на счета компаний Чехии и Болгарии финансы в евро и американских долларах на сумму 116,5 млн рублей, сообщил Ура.ру руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Они заключали поддельный договор между иностранными компаниями и туристическим агентством. А с помощью сторонней кредитной организации подсудимые незаконно выводили валюту из оборота.
Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, его супругу — к трем. При этом женщине решили отсрочить отбывание в тюрьме до 22 мая 2031 года, поскольку у нее есть ребенок младше 14 лет.
Напомним, Свердловский областной суд отменил приговор, вынесенный в 2022 году бывшей руководительнице «Тагилбанка» за подделку документов, после того, как обвиняемая подала апелляцию.