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Published Сегодня, 16:42

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Updated Сегодня, 16:42

Осуждены бывший консул Сейшельских островов и его жена в Екатеринбурге

14 марта 2023, 16:42
Фото: 1MI
Бывший консул Сейшельских островов и его жена осуждены Октябрьским районным судом в Екатеринбурге на пять лет и три года за махинации с валютой. Кроме того, им придется выплатить штраф в размере полмиллиона.

С 2016 по 2018 год супруги переводили на счета компаний Чехии и Болгарии финансы в евро и американских долларах на сумму 116,5 млн рублей, сообщил Ура.ру руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Они заключали поддельный договор между иностранными компаниями и туристическим агентством. А с помощью сторонней кредитной организации подсудимые незаконно выводили валюту из оборота.

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, его супругу — к трем. При этом женщине решили отсрочить отбывание в тюрьме до 22 мая 2031 года, поскольку у нее есть ребенок младше 14 лет.

Напомним, Свердловский областной суд отменил приговор, вынесенный в 2022 году бывшей руководительнице «Тагилбанка» за подделку документов, после того, как обвиняемая подала апелляцию.

Экс-главу правления «Тагилбанка» оправдали по делу о подделке документов
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Суд#Деньги#Штраф#Приговор#Криминал
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