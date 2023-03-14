TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Отстойник под Нижним Тагилом дал течь, а травматизм в детсадах увеличился

14 марта 2023, 15:40
Фото: TagilCity.ru
Отстойник под Нижним Тагилом дал течь, а травматизм в детсадах и школах в последнее время увеличился. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 14 марта.

В агрокомплексе под Нижним Тагилом общественники обратили внимание на течь из одного из отстойников объемом примерно 65 тысяч кубометров. Местные жители уверены, что под угрозу попадает близлежащая местность — трасса, кафе и дороги.

«Не дай Бог лопнет стенка»: в агрокомплексе под Тагилом протекает отстойник с навозом
Узнать подробнее

Жители микрорайона Старатель в Нижнем Тагиле остались без горячей воды на шесть часов. Местные жители отмечали проблему с водоснабжением с самого утра. Примерно в 22.00 проблема усугубилась.

Жители Старателя остались без горячей воды из-за коммунальной аварии в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле утвержден состав комиссии по контролю за выполнением условий конкурса по продаже объектов культурного наследия. В нее вошли пять чиновников и один депутат. Они будут заниматься утверждением покупателей городского имущества и одобрением регистрации права собственности.

Чиновники и депутат вошли в комиссию по продаже объектов культуры в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Травматизм в детсадах и школах Нижнего Тагила стал увеличиваться. Рассказы родителей о травмированных детях многократно упоминались в прессе. Журналисты TagilCity.ru выясняли, как организуется работа по сопровождению ребенка при ЧП и что должны в этом случае должны предпринимать ответственные лица.

Кто виноват и что делать: травматизм в школах и садиках Нижнего Тагила
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле заработала «горячая линия» по приему заявлений в 1 класс. Два номера, по которым родителям ответят на важные вопросы, стали работать с 13 марта.

В Нижнем Тагиле заработала «горячая линия» по приему заявлений в 1 класс
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Отстойник#Агрокомплекс#Общественники#Травматизм#Детсад#Школы#Чиновники#Депутаты#Прием в 1 класс#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Новости УрФО
Подпишитесь
«Не дай Бог лопнет стенка»: в агрокомплексе под Тагилом протекает отстойник с навозом
Сегодня, 11:28
Кто виноват и что делать: травматизм в школах и садиках Нижнего Тагила
Сегодня, 06:18
В Нижнем Тагиле ГБ №1 хочет кормить пациентов за 260 рублей в день
Вчера, 15:46
В Нижнем Тагиле рыбаки в «Народном» ловят рыбу на почти растаявшем льду
Сегодня, 16:32
Свердловские дорожники оштрафованы на 1 млн за «трассу смерти» с начала 2023 года
Вчера, 09:18
Заболеваемость ВИЧ выросла в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:04