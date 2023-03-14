В Нижнем Тагиле утвержден состав комиссии по контролю за выполнением условий конкурса по продаже объектов культурного наследия. В нее вошли пять чиновников и один депутат. Они будут заниматься утверждением покупателей городского имущества и одобрением регистрации права собственности.