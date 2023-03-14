Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
В агрокомплексе под Нижним Тагилом общественники обратили внимание на течь из одного из отстойников объемом примерно 65 тысяч кубометров. Местные жители уверены, что под угрозу попадает близлежащая местность — трасса, кафе и дороги.
Жители микрорайона Старатель в Нижнем Тагиле остались без горячей воды на шесть часов. Местные жители отмечали проблему с водоснабжением с самого утра. Примерно в 22.00 проблема усугубилась.
В Нижнем Тагиле утвержден состав комиссии по контролю за выполнением условий конкурса по продаже объектов культурного наследия. В нее вошли пять чиновников и один депутат. Они будут заниматься утверждением покупателей городского имущества и одобрением регистрации права собственности.
Травматизм в детсадах и школах Нижнего Тагила стал увеличиваться. Рассказы родителей о травмированных детях многократно упоминались в прессе. Журналисты TagilCity.ru выясняли, как организуется работа по сопровождению ребенка при ЧП и что должны в этом случае должны предпринимать ответственные лица.
В Нижнем Тагиле заработала «горячая линия» по приему заявлений в 1 класс. Два номера, по которым родителям ответят на важные вопросы, стали работать с 13 марта.