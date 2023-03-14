Петунии, бархатцы, агерантумы: Нижний Тагил украсят 267 тысяч цветов

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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6,3 тысяч кв.м – такова общая площадь озеленения города в 2023 году. Для этого подобрано порядка 20 наименований однолетников, среди которых бархатцы и петунии, сальвии, кохии и георгины. Растения подобраны с учетом цветовой гаммы, особенностей агротехники, периодов цветения и устойчивости к климату.
Первыми цветы появятся к 9 Мая на цветниках у монумента в память о катастрофе ЯК-52 на Театральной площади и возле трибуны по проспекту Ленина. Затем будут оформлены придорожные территории вдоль центральных улиц города, клумбы, украшающие памятники и мемориалы. В цветочный наряд оденутся клумбы и вазоны в скверах, на площади Танкостроителей, в парке «Народный», на набережной Тагильского пруда и на других общественных территориях.
Схемы цветочных композиций разработаны ландшафтными дизайнерами «Службы экологической безопасности» и Службы заказчика городского хозяйства.
Более 86 тысяч корней предоставит для высадки МБУ «СЭБ», еще 181,1 тысячи растений - подрядная организация, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Подготовка рассады начата уже в феврале. Перед ее высадкой в грунт цветники очистят от мусора, вазоны покрасят, поврежденные элементы ограждений отремонтируют. Весь сезон цветения агрономы будут поддерживать цветочное оформление города в надлежащем состоянии.