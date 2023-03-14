Петунии, бархатцы, агерантумы: Нижний Тагил украсят 267 тысяч цветов

Первыми цветы появятся к 9 Мая на цветниках у монумента в память о катастрофе ЯК-52 на Театральной площади и возле трибуны по проспекту Ленина. Затем будут оформлены придорожные территории вдоль центральных улиц города, клумбы, украшающие памятники и мемориалы. В цветочный наряд оденутся клумбы и вазоны в скверах, на площади Танкостроителей, в парке «Народный», на набережной Тагильского пруда и на других общественных территориях.