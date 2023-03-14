Подготовка к весеннему паводку началась в Нижнем Тагиле

На заседании глава «Водоканала-НТ» Вячеслав Таран рассказал, что гидротехнические конструкции готовы ко встрече паводка. Их техническое состояние проверено. Также на контроле стоит мониторинг уровня воды на Черноисточинском и Выйском прудах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.