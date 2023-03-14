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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Подготовка к весеннему паводку началась в Нижнем Тагиле

14 марта 2023, 14:28
Фото: 1MI
К весеннему паводку начали готовиться власти Нижнего Тагила. По этому поводу совещание провел глава города Владислав Пинаев. На встрече речь шла о безаварийном пропуске паводковых вод в период весеннего половодья и к пожароопасному периоду.

На заседании глава «Водоканала-НТ» Вячеслав Таран рассказал, что гидротехнические конструкции готовы ко встрече паводка. Их техническое состояние проверено. Также на контроле стоит мониторинг уровня воды на Черноисточинском и Выйском прудах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На Черноисточинском пруду свободный объем составляет сейчас 16,82 млн кубических метров, на Выйском – около 5 млн кубических метров. В целом идем по показателям прошлого года, - сказал Вячеслав Таран.

О подготовке к паводку отчитались и ЕВРАЗ НТМК, ВГОК, а также службы экологической безопасности и ЕДДС. Главы администраций Ленинского, Дзержинского и Тагилстроевского районов отчитались о проделанной подготовке в сельских местностях.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Паводок#Подготовка#Заседание#Общество
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