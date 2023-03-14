Подготовка к весеннему паводку началась в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
На заседании глава «Водоканала-НТ» Вячеслав Таран рассказал, что гидротехнические конструкции готовы ко встрече паводка. Их техническое состояние проверено. Также на контроле стоит мониторинг уровня воды на Черноисточинском и Выйском прудах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
На Черноисточинском пруду свободный объем составляет сейчас 16,82 млн кубических метров, на Выйском – около 5 млн кубических метров. В целом идем по показателям прошлого года, - сказал Вячеслав Таран.
О подготовке к паводку отчитались и ЕВРАЗ НТМК, ВГОК, а также службы экологической безопасности и ЕДДС. Главы администраций Ленинского, Дзержинского и Тагилстроевского районов отчитались о проделанной подготовке в сельских местностях.