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Published Сегодня, 14:32

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Updated Сегодня, 14:37

Погибшему в СВО бойцу открыли памятную доску в школе №12 Нижнего Тагила

14 марта 2023, 14:32
Фото: TagilCity.ru
Погибшему в специальной военной операции тагильчанину Владимиру Голубцову открыли мемориальную доску в школе №12.

В мероприятии участвовали заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров, директор школы Любовь Жигалова, ученики школы Береговых Кристина и Поздышев Матвей.

Владимир Голубцов окончил 11 классов школы №12. Продолжил обучение в производственном училище № 49, где получил профессию электрогазосварщик. Прошёл военную службу по призыву в должности разведчика-минёра. Участвовал в Чеченской войне, имеет государственные награды. 14 марта 2022 года боец 12 отряда специального назначения «Урал» погиб в ходе СВО. Указом президента РФ был награжден орденом Мужества посмертно.

Глава администрации города Нижний Тагил Владислав Пинаев также посетил открытие памятной доски.

Сегодня мы открываем первую в Нижнем Тагиле мемориальную доску в память о тагильчанине, погибшем в ходе специальной военной операции. Низкий поклон его родителям, которые сумели воспитать такого человека. Пусть все высеченные в граните имена будут нам напоминать не только о тяжелой потере и горе утраты, но и о подвиге во имя жизни и мира. Проходя рядом с мемориальной доской, вы всегда должны помнить о воспитаннике вашей школы. Вечная память, — сказал Владислав Пинаев.

По словам классного руководителя Анны Чугаевой, Владимир Голубцов был прекрасным, задорным, подвижным. Понимал слово «надо»: надо учиться, надо помогать. В 7 классе участвовал в военно-патриотической игре «Зарница», где являлся главным организатором. Сам собирал группы для соревнований, сам учился стрелять, собирать и разбирать автомат, помогал своим одноклассникам. В старших классах рьяно занимался спортом, потому что мечтал стать десантником. Он добился своей цели.

Я думаю, что данная мемориальная доска будет напоминанием всем ученикам нашей школы о том, какой замечательный гражданин России и человек с большой буквы учился в этой школе. Я приношу соболезнования родителям. Человек жив, пока о нем думают, - добавила директор школы Любовь Жигалова.

Погибшего в ходе Специальной военной операции все присутствующие почтили минутой молчания.

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#Анастасия Стрежнева#СВО#Администрация Нижнего Тагила#Мемориальная доска#Нижний Тагил#Общество#Владислав Пинаев#Валерий Суров
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