Погибшему в СВО бойцу открыли памятную доску в школе №12 Нижнего Тагила

По словам классного руководителя Анны Чугаевой, Владимир Голубцов был прекрасным, задорным, подвижным. Понимал слово «надо»: надо учиться, надо помогать. В 7 классе участвовал в военно-патриотической игре «Зарница», где являлся главным организатором. Сам собирал группы для соревнований, сам учился стрелять, собирать и разбирать автомат, помогал своим одноклассникам. В старших классах рьяно занимался спортом, потому что мечтал стать десантником. Он добился своей цели.