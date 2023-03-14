Появилось видео, как дедушку протащил автобус вниз головой в Нижнем Тагиле

Как пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», водителю сигналили многие, но он их не слышал и продолжал двигаться вперед. После того, как водитель остановился, прохожие хотели оказать помощь дедушке, но он отказался, так как был в шоке, и поспешил убежать.