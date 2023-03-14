Появилось видео, как дедушку протащил автобус вниз головой в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Известно, что пострадавшему 73 года. Инцидент произошел 10 марта.
Инцидент попал на запись видеорегистратора проезжающей мимо машины. Согласно кадрам, мужчина заходил в автобус на остановке, но двери транспорта оперативно захлопнулись. Далее автобус поехал, таща за собой пенсионера. Все это время ему сигналили проезжающие мимо авто.
Как пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», водителю сигналили многие, но он их не слышал и продолжал двигаться вперед. После того, как водитель остановился, прохожие хотели оказать помощь дедушке, но он отказался, так как был в шоке, и поспешил убежать.
По словам пассажирки автобуса, сам дедушка громки кричал просьбы остановиться, но водитель не слышал и его тоже.
В ГИБДД проводят проверку. Водителя уже вызвали для дачи разъяснений. В полицию дедушка не обращался.