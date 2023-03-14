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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Появилось видео, как дедушку протащил автобус вниз головой в Нижнем Тагиле

14 марта 2023, 09:04
Фото: 1MI
В сети появилось видео, как водитель автобуса №25 в Нижнем Тагиле протащил дедушку по асфальту. Он не заметил входящего в салон пассажира, закрыл двери, и протащил пожилого мужчину по асфальту вниз головой.

Известно, что пострадавшему 73 года. Инцидент произошел 10 марта.

Инцидент попал на запись видеорегистратора проезжающей мимо машины. Согласно кадрам, мужчина заходил в автобус на остановке, но двери транспорта оперативно захлопнулись. Далее автобус поехал, таща за собой пенсионера. Все это время ему сигналили проезжающие мимо авто.

Как пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», водителю сигналили многие, но он их не слышал и продолжал двигаться вперед. После того, как водитель остановился, прохожие хотели оказать помощь дедушке, но он отказался, так как был в шоке, и поспешил убежать.

По словам пассажирки автобуса, сам дедушка громки кричал просьбы остановиться, но водитель не слышал и его тоже.

В ГИБДД проводят проверку. Водителя уже вызвали для дачи разъяснений. В полицию дедушка не обращался.

В Нижнем Тагиле водитель автобуса зажал пенсионера в дверях и протащил по земле
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Автобус#Дедушка#ДТП#Водитель#Происшествия
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