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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Призывная комиссия сформирована в Свердловской области

14 марта 2023, 14:14
Фото: 1MI
В Свердловской области сформировали призывную комиссию. Она была создана в рамках ежегодного весеннего призыва на срочную службу в армию.

А региональные власти утвердили порядок создания этой комиссии. Также были утверждены меры по проведению призыва на этот год. Об этом рассказали в департаменте информационной политики.

Отмечается, что весенний призыв стартует 1 апреля. Свердловские солдаты будут служить в четырех военных округах, а также на Северном флоте. В департаменте отметили, что срочники не будут призваны на спецоперацию.

Всего в Свердловской области будет работать 80 призывных комиссий. Пришедших на них молодых людей будут отправлять в сборный пункт в Егоршино.

О возможном повышении призывного возраста с весны заявили в Госдуме
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#Комиссия#Призывная комиссия#Призыв#Армия#Слежба#Срочники#Общество#Новости УрФО#Елена Озерова
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