Призывная комиссия сформирована в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
А региональные власти утвердили порядок создания этой комиссии. Также были утверждены меры по проведению призыва на этот год. Об этом рассказали в департаменте информационной политики.
Отмечается, что весенний призыв стартует 1 апреля. Свердловские солдаты будут служить в четырех военных округах, а также на Северном флоте. В департаменте отметили, что срочники не будут призваны на спецоперацию.
Всего в Свердловской области будет работать 80 призывных комиссий. Пришедших на них молодых людей будут отправлять в сборный пункт в Егоршино.