Пьяные пассажиры устроили драку в самолете Екатеринбург-Дубай

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Трое пьяных екатеринбуржцев, отправляясь на отдых на один из крупнейших курортов Объединенных Арабских Эмиратов, учинили беспорядки на борту самолета. Конфликт начался словесной перепалкой, которая затем перетекла в драку.
Постепенно в ссору оказались втянутыми и другие пассажиры, а также члены экипажа воздушного судна. Они тщетно просили воинственно настроенных уральцев успокоиться, но их не останавливали ни уговоры персонала, ни детский плач.
По сообщению издания Е1, в авиакомпании Flydubai информацию о конфликте на борту самолета подтвердили. По прибытии в Дубай буйных россиян встретила и задержала полиция. Вскоре они будут депортированы в Россию.