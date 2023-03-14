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Published Сегодня, 12:42

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Updated Сегодня, 12:44

Пьяные пассажиры устроили драку в самолете Екатеринбург-Дубай

14 марта 2023, 12:42
Фото: 1MI
В самолете, следовавшем 13 марта из Екатеринбурга в Дубай, пассажиры из России устроили драку.

Трое пьяных екатеринбуржцев, отправляясь на отдых на один из крупнейших курортов Объединенных Арабских Эмиратов, учинили беспорядки на борту самолета. Конфликт начался словесной перепалкой, которая затем перетекла в драку.

Постепенно в ссору оказались втянутыми и другие пассажиры, а также члены экипажа воздушного судна. Они тщетно просили воинственно настроенных уральцев успокоиться, но их не останавливали ни уговоры персонала, ни детский плач.

По сообщению издания Е1, в авиакомпании Flydubai информацию о конфликте на борту самолета подтвердили. По прибытии в Дубай буйных россиян встретила и задержала полиция. Вскоре они будут депортированы в Россию.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Пьяные#Происшествия#Транспорт#Полиция#Драка
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