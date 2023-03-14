TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Школьник из Екатеринбурга перебегал дорогу и попал под машину

14 марта 2023, 12:35
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
В Екатеринбурге школьник перебегал дорогу в неположенном месте и оказался под колесами машины. ЧП произошло около дома №35 по проспекту Дзержинского.

Сбил ребенка 21-летний водитель машины Lada. Как сообщали в отделе по пропаганде ГИБДД, результатом ДТП стала госпитализация 8-летнего мальчика в больницу №9.

Известно, что водитель авто имеет двухлетний стаж вождения. За нарушение ПДД к ответственности он привлекался четыре раза.  На момент ДТП он был трезв.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Мужчина рассказал, что ехал на скорости 30 км/ч, как вдруг увидел бегущего по дороге ребенка. Затормозить он не успел.

Теперь автоинспекторы планируют посетить школу, где учится ребенок, чтобы узнать, рассказывали ли там детям о правилах дорожного движения.

12-летний пешеход перебегал дорогу и попал под машину в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Автобус с пассажирами попал в ДТП в Нижнем ТагилеРебенок за рулем автомобиля в Екатеринбурге чуть не устроил ДТПДва автобуса с пассажирами попали в ДТП под Екатеринбургом
#Елена Озерова#Екатеринбург#Дети#ДТП#Авария#Ребенок#ПДД#Происшествия#Новости УрФО
Подпишитесь
Свердловские дорожники оштрафованы на 1 млн за «трассу смерти» с начала 2023 года
Вчера, 09:18
Кто виноват и что делать: травматизм в школах и садиках Нижнего Тагила
Сегодня, 06:18
В Нижнем Тагиле ГБ №1 хочет кормить пациентов за 260 рублей в день
Вчера, 15:46
Управляющие компании затопили дворы в Нижнем Тагиле
12 марта 10:48
Почти тысяча проб воздуха РПН в Нижнем Тагиле была с превышением выбросов в 2022 году
Вчера, 15:00
Итоги недели: проверка зловонного поля и грязные дни в феврале
Вчера, 08:52