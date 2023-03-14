Школьник из Екатеринбурга перебегал дорогу и попал под машину

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Сбил ребенка 21-летний водитель машины Lada. Как сообщали в отделе по пропаганде ГИБДД, результатом ДТП стала госпитализация 8-летнего мальчика в больницу №9.
Известно, что водитель авто имеет двухлетний стаж вождения. За нарушение ПДД к ответственности он привлекался четыре раза. На момент ДТП он был трезв.
Мужчина рассказал, что ехал на скорости 30 км/ч, как вдруг увидел бегущего по дороге ребенка. Затормозить он не успел.
Теперь автоинспекторы планируют посетить школу, где учится ребенок, чтобы узнать, рассказывали ли там детям о правилах дорожного движения.