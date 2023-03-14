Уроженцу Екатеринбурга вынесен приговор за сожжение заживо двух человек

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
На скамье подсудимых уроженец Екатеринбурга по делу о поджоге Юрий Балахнин, обвиняемый в умышленном уничтожении чужого имущества и убийстве двух лиц.
28 февраля 2022 года он, будучи в нетрезвом состоянии, поджег мусорный пакет, оставленный на крыльце деревянного дома в Екатеринбурге на ул. Отдыха, неподалеку от озера Шарташ. Дом вскоре был охвачен огнем, и находившиеся в нем женщина и мужчина погибли от отравления угарным газом. Также было уничтожено имущество одного из жильцов, на сумму 730 тысяч рублей. Во время пожара поджигатель находился среди людей, собравшихся у горящего дома, и высказывал свои замечания в адрес действий сотрудников МЧС.
Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, как ходатайствовал подсудимый. По их мнению, преступление Балахнина является случайным стечением обстоятельств, преступного умысла он не имел и не знал, что в доме находятся люди.
Присяжные признали, что поджог – умышленная порча имущества, и в ней Балахнин виновен, но сочли, что он заслуживает снисхождения.
Суд признал Юрия Балахнина виновным в причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст.109 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч.2 ст.167 УК РФ). Он отправится в колонию общего режима на срок 5 лет 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.