Уроженцу Екатеринбурга вынесен приговор за сожжение заживо двух человек

28 февраля 2022 года он, будучи в нетрезвом состоянии, поджег мусорный пакет, оставленный на крыльце деревянного дома в Екатеринбурге на ул. Отдыха, неподалеку от озера Шарташ. Дом вскоре был охвачен огнем, и находившиеся в нем женщина и мужчина погибли от отравления угарным газом. Также было уничтожено имущество одного из жильцов, на сумму 730 тысяч рублей. Во время пожара поджигатель находился среди людей, собравшихся у горящего дома, и высказывал свои замечания в адрес действий сотрудников МЧС.