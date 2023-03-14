В “Атомайзе” подсчитали, что объем выпусков ЦФА в России за год достиг 2 млрд рублей

Гендиректор “Атомайза” также рассказала, что сегодня на рынке РФ преобладает класс долговых инструментов, а не инвестиционный. Тем не менее инвестиционные инструменты могут опередить долговой класс, если будут созданы благоприятные условия, в том числе и налоговые, а также для такой функции, как гибридное цифровое право.