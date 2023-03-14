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В “Атомайзе” подсчитали, что объем выпусков ЦФА в России за год достиг 2 млрд рублей

14 марта 2023, 18:01
Фото: 1MI
Менее года прошло с момента старта выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) в России. При этом, как заявила генеральный директор компании “Атомайз”, входящей в группу “Интеррос”, Екатерина Фроловичева, совокупный объем выпусков ЦФА уже достиг около 2 млрд рублей.

Как пишет tass.ru, об этом Фроловичева рассказала в Общественной палате РФ на заседании круглого стола на тему “Цифровые финансовые активы - новый инструмент привлечения ликвидности”.

Фроловичева отметила, что первый оператор в реестре информационных систем по ЦФА появился в России 3 февраля 2022 года. Однако с учетом разработки налоговой составляющей, которая заняла еще несколько месяцев, фактический выпуск ЦФА в РФ реализуется менее года.

Гендиректор “Атомайза” также рассказала, что сегодня на рынке РФ преобладает класс долговых инструментов, а не инвестиционный. Тем не менее инвестиционные инструменты могут опередить долговой класс, если будут созданы благоприятные условия, в том числе и налоговые, а также для такой функции, как гибридное цифровое право.

“Это уникальная функция, которой нет ни в одном виде биржевых и бумажных инструментов. Ни одна не позволяет клиенту выбрать, как вы хотите свой финансовый инструмент погасить: деньгами либо остатком конкретного актива, что крайне привлекательно, и спрос на это сейчас на текущем, волатильном рынке есть”, - подчеркнула она.

По данным компании, гибридные цифровые права (ГЦП) включают в себя свойства ЦФА и утилитарных цифровых прав. В этой связи стейблкоины (без возможности расчетов), а также NFT могут быть выпущены в России в качестве гибридных цифровых прав.

Отдельно Фроловичева напомнила о произошедшей на российском рынке деформации доверия инвесторов. Теперь для наполнения площадок ликвидностью необходимо разрабатывать качественные инструменты, на которые обращают внимание инвесторы. При этом требуется серьезный подход к допуску эмитентов, а также гарантированность совершения сделок с необходимым уровнем устойчивости и надежности, как в случае с банками и брокерами, а также готовность быстро браться за интеграцию.

В свою очередь, генеральный директор компании “Цифровые активы” Максим Трофимов рассказал о возможностях цифровых инструментов для неквалифицированных инвесторов. По его словам, после принятия закона о ЦФА жители России смогут инвестировать в цифровые активы, так же, как и в другие инструменты (акции и облигации), при этом избегая опасностей, связанных с традиционными инструментами, и минуя посредников финансового рынка.

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