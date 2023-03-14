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В Екатеринбурге из килограмма сырья сделали 20 килограммов сливочного масла

14 марта 2023, 09:20
Фото: 1MI
В Екатеринбурге индивидуальный предприниматель из одного килограмма сырья произвел, судя по документам, 20 килограммов сливочного масла.

В производственных ветеринарных документах ИП Павловой обнаружены недостоверные сведения. Из них следует, что из одного килограмма сырья было произведено сливочного масла с массой жирности 82,5% ровно в 20 раз больше. Хотя по стандарту на 1 кг масла необходимо минимум 20 кг молока. Масло предназначалось для одной из кондитерских города.

Нарушение при оформлении ветеринарных сопроводительных документов было замечено во время мониторинга ФГИС «Меркурий».

Управление Россельхознадзора по Свердловской области предупредило кондитерскую о том, что появился продукт, качество которого подлежит сомнению из-за нарушения в оформлении документов.

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#Екатеринбург#Свердловская область#Экономика#Безопасность#Масло#Качество продуктов#Индивидуальные предприниматели#Предпринимательство#Наталья Лушина
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