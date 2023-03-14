В Екатеринбурге из килограмма сырья сделали 20 килограммов сливочного масла

В производственных ветеринарных документах ИП Павловой обнаружены недостоверные сведения. Из них следует, что из одного килограмма сырья было произведено сливочного масла с массой жирности 82,5% ровно в 20 раз больше. Хотя по стандарту на 1 кг масла необходимо минимум 20 кг молока. Масло предназначалось для одной из кондитерских города.