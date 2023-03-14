В Екатеринбурге из килограмма сырья сделали 20 килограммов сливочного масла

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В производственных ветеринарных документах ИП Павловой обнаружены недостоверные сведения. Из них следует, что из одного килограмма сырья было произведено сливочного масла с массой жирности 82,5% ровно в 20 раз больше. Хотя по стандарту на 1 кг масла необходимо минимум 20 кг молока. Масло предназначалось для одной из кондитерских города.
Нарушение при оформлении ветеринарных сопроводительных документов было замечено во время мониторинга ФГИС «Меркурий».
Управление Россельхознадзора по Свердловской области предупредило кондитерскую о том, что появился продукт, качество которого подлежит сомнению из-за нарушения в оформлении документов.