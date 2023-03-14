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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

В Екатеринбурге люди с автоматами скрутили девушку и двух мужчин

14 марта 2023, 10:53
Фото: 1MI
Троих человек скрутили люди в масках и с автоматами в Екатеринбурге. Это произошло 14 марта около дома на Амундсена, 57.

Люди в бронежилетах там были замечены в 9.00. Девушку и двух парней они скрутили у третьего подъезда, где они стояли, а затем увели в дом, пишет Е1.

Один молодой человек пытался сопротивляться задержанию, за что получил удар рукояткой автомата. По словам очевидцев, силовики караулили около дома с утра.

Соседи рассказали, что девушка, которую скрутили, проживает в этом доме. О причинах задержания они не знают. В полиции инцидент пока тоже не комментируют.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Бронежилеты#Каски#Задержание#Происшествия#Новости УрФО
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