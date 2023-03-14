В Екатеринбурге люди с автоматами скрутили девушку и двух мужчин

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Люди в бронежилетах там были замечены в 9.00. Девушку и двух парней они скрутили у третьего подъезда, где они стояли, а затем увели в дом, пишет Е1.
Один молодой человек пытался сопротивляться задержанию, за что получил удар рукояткой автомата. По словам очевидцев, силовики караулили около дома с утра.
Соседи рассказали, что девушка, которую скрутили, проживает в этом доме. О причинах задержания они не знают. В полиции инцидент пока тоже не комментируют.