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Published Сегодня, 06:01

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В Екатеринбурге пенсионерка отдала аферистам 4 миллиона рублей

14 марта 2023, 06:01
Фото: 1MI
Пожилая женщина из Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 4 миллиона рублей.

88-летняя екатеринбурженка обратилась в отдел полиции № 7 Октябрьского района с заявлением о том, что некие незнакомые ей лица обманом завладели ее денежными средствами. Заявительница сообщила, что ей позвонил мужчина, представился сотрудником полиции и пояснил, что злоумышленники пытаются забрать деньги с ее счета. А затем предложил напуганной женщине переложить их на некий «защищенный» счет. Гражданка последовала его инструкциям, а он заверил, что ее действия не только правомерны, но и безопасны для нее. Так она лишилась первых 800 тысяч рублей.

Вскоре на связь вышел другой неизвестный, представившийся на этот раз работником банка, и предложил и остальные накопления в размере 3,2 миллиона рублей перевести на другие якобы «безопасные» счета. Женщина перевела деньги через банкоматы, которые подсказал ей аферист.

Свою ошибку она поняла уже после того, как звонки от «полицейских» и «сотрудников банка» прекратились.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбург.

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#Наталья Лушина#Пожилой#Деньги#Екатеринбург#Свердловская область#Криминал#Полиция#Телефонные мошенники
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