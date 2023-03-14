В Екатеринбурге пенсионерка отдала аферистам 4 миллиона рублей

88-летняя екатеринбурженка обратилась в отдел полиции № 7 Октябрьского района с заявлением о том, что некие незнакомые ей лица обманом завладели ее денежными средствами. Заявительница сообщила, что ей позвонил мужчина, представился сотрудником полиции и пояснил, что злоумышленники пытаются забрать деньги с ее счета. А затем предложил напуганной женщине переложить их на некий «защищенный» счет. Гражданка последовала его инструкциям, а он заверил, что ее действия не только правомерны, но и безопасны для нее. Так она лишилась первых 800 тысяч рублей.