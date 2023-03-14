В Екатеринбурге сотрудники Wildberries устраивают забастовку

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Менеджеры пунктов выдачи известного российского маркетплейса Wildberries закрывают свои офисы и уходят по домам.
Издание Е1, ссылаясь на свои источники, сообщает, что недовольство сотрудников связано с тем, что руководство компании будет удерживать 100 % их зарплаты за бракованный товар вместо 25 %. Штрафы за бракованный товар у некоторых из них достигли сотен тысяч рублей.
Часть менеджеров просто покинула свои рабочие места в знак протеста против новых условий оферты, другие сразу написали заявления на увольнение. В рабочих чатах компании появилось множество объявлений о вакансиях на должность менеджера, в том числе, и в Екатеринбурге.