В Екатеринбурге сотрудники Wildberries устраивают забастовку

Издание Е1, ссылаясь на свои источники, сообщает, что недовольство сотрудников связано с тем, что руководство компании будет удерживать 100 % их зарплаты за бракованный товар вместо 25 %. Штрафы за бракованный товар у некоторых из них достигли сотен тысяч рублей.