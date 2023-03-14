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В Екатеринбурге сотрудники Wildberries устраивают забастовку

14 марта 2023, 13:46
Фото: 1MI
Забастовка сотрудников екатеринбургских пунктов выдачи заказов Wildberries – часть общероссийской акции протеста против политики руководства компании.

Менеджеры пунктов выдачи известного российского маркетплейса Wildberries закрывают свои офисы и уходят по домам.

Издание Е1, ссылаясь на свои источники, сообщает, что недовольство сотрудников связано с тем, что руководство компании будет удерживать 100 % их зарплаты за бракованный товар вместо 25 %. Штрафы за бракованный товар у некоторых из них достигли сотен тысяч рублей.

Часть менеджеров просто покинула свои рабочие места в знак протеста против новых условий оферты, другие сразу написали заявления на увольнение. В рабочих чатах компании появилось множество объявлений о вакансиях на должность менеджера, в том числе, и в Екатеринбурге.

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#Общество#Wildberries#Забастовка#Штрафы#Екатеринбург#Наталья Лушина
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