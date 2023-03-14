TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

В Екатеринбурге в бизнес-центр вошли вооруженные люди

14 марта 2023, 07:59
Фото: 1MI
В екатеринбургском бизнес-центре «Онегин» замечена группа вооруженных силовиков.

Группа спецназовцев в масках поднялась на седьмой этаж здания и вошла в офис компании «Форэс», которая занимается выпуском пропантов – керамических расклинивателей нефтяных скважин.

По словам очевидцев, не сразу понявших, что перед ними полиция, посетителей в офис компании не пускают, сотрудники компании выглядят растерянными, там ведутся следственные действия, обыски, сообщает издание Е1 и отмечает, что накануне в Екатеринбург прибыли из Москвы около 70 представителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Среди них — заместитель начальника ГУБЭП Владислав Горкавцев, оперативники и следователи. Но связь их прибытия с визитом силовиков в офис компании «Форэс» в бизнес-центре «Онегин» официально не подтверждена.

В бизнес-центр «Манхэттен» в Екатеринбурге пришли десятки судей
Узнать подробнее
Читайте также:
Полицейские облавы на представителей «ЧВК Редан» прошли по всей РоссииСтрелок из Нижневартовска сдался силовикамОблаву силовиков на мигрантов в мечети раскритиковала свердловский омбудсмен
#Наталья Лушина#Полиция#Общество#Омон#Силовики#Безопасность#Бизнес-центр
Подпишитесь
Итоги недели: проверка зловонного поля и грязные дни в феврале
Вчера, 08:52
Управляющие компании затопили дворы в Нижнем Тагиле
12 марта 10:48
Свердловские дорожники оштрафованы на 1 млн за «трассу смерти» с начала 2023 года
Вчера, 09:18
В Нижнем Тагиле ГБ №1 хочет кормить пациентов за 260 рублей в день
Вчера, 15:46
Почти тысяча проб воздуха РПН в Нижнем Тагиле была с превышением выбросов в 2022 году
Вчера, 15:00
Полицейские спасли от самоубийства жительницу Нижнего Тагила
Вчера, 08:54