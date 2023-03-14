В Екатеринбурге в бизнес-центр вошли вооруженные люди

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Группа спецназовцев в масках поднялась на седьмой этаж здания и вошла в офис компании «Форэс», которая занимается выпуском пропантов – керамических расклинивателей нефтяных скважин.
По словам очевидцев, не сразу понявших, что перед ними полиция, посетителей в офис компании не пускают, сотрудники компании выглядят растерянными, там ведутся следственные действия, обыски, сообщает издание Е1 и отмечает, что накануне в Екатеринбург прибыли из Москвы около 70 представителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
Среди них — заместитель начальника ГУБЭП Владислав Горкавцев, оперативники и следователи. Но связь их прибытия с визитом силовиков в офис компании «Форэс» в бизнес-центре «Онегин» официально не подтверждена.