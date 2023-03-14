В Екатеринбурге в бизнес-центр вошли вооруженные люди

По словам очевидцев, не сразу понявших, что перед ними полиция, посетителей в офис компании не пускают, сотрудники компании выглядят растерянными, там ведутся следственные действия, обыски, сообщает издание Е1 и отмечает, что накануне в Екатеринбург прибыли из Москвы около 70 представителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.