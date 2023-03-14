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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

В гордуме одобрили повышение зарплат мэру Екатеринбурга и чиновникам

14 марта 2023, 16:04
Фото: 1MI
Депутаты городской думы в Екатеринбурге во время заседания 14 марта 2023 года положительно отнеслись к увеличению зарплат мэру Алексею Орлову и чиновникам.

В начале марта 2023 года руководитель Департамента экономики Алексей Прядеин рассказал, что решение повысить заработную плату мэру и другим должностным лицам было принято в связи с тем, что, в сравнении с зарплатой в коммерческом производстве, их зарплаты стали значительно отставать, пишет «КП-Екатеринбург».

На сегодняшнем заседании 29 депутатов из присутствующих поддержали принятое решение, двое из них высказались против, один депутат воздержался от ответа.

Напомним, екатеринбургским водителям общественного транспорта и кондукторам решили поднять зарплату на 11-12 процентов после увеличенной стоимости проезда в городе. Это решение было принято в связи в тем, что люди неохотно устраиваются кондуктором и водителем из-за низкой оплаты труда.

Екатеринбургским водителям и кондукторам поднимут зарплату
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Екатеринбург#Деньги#Зарплаты#Экономика#Депутаты#Чиновники#Новости УрФО
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