В гордуме одобрили повышение зарплат мэру Екатеринбурга и чиновникам

В начале марта 2023 года руководитель Департамента экономики Алексей Прядеин рассказал, что решение повысить заработную плату мэру и другим должностным лицам было принято в связи с тем, что, в сравнении с зарплатой в коммерческом производстве, их зарплаты стали значительно отставать, пишет «КП-Екатеринбург».