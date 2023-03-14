В гордуме одобрили повышение зарплат мэру Екатеринбурга и чиновникам

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
В начале марта 2023 года руководитель Департамента экономики Алексей Прядеин рассказал, что решение повысить заработную плату мэру и другим должностным лицам было принято в связи с тем, что, в сравнении с зарплатой в коммерческом производстве, их зарплаты стали значительно отставать, пишет «КП-Екатеринбург».
На сегодняшнем заседании 29 депутатов из присутствующих поддержали принятое решение, двое из них высказались против, один депутат воздержался от ответа.
Напомним, екатеринбургским водителям общественного транспорта и кондукторам решили поднять зарплату на 11-12 процентов после увеличенной стоимости проезда в городе. Это решение было принято в связи в тем, что люди неохотно устраиваются кондуктором и водителем из-за низкой оплаты труда.