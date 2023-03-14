В Госдуме принят закон о наказании за фейки об участниках СВО

Также парламентариями приняты поправки в административный кодекс о штрафах за дискредитацию добровольцев. Сумма штрафов составляет от 30 до 50 тысяч рублей, должностных лиц могут оштрафовать на суммы до 200 тысяч рублей, а ООО — до полумиллиона рублей.