В Госдуме принят закон о наказании за фейки об участниках СВО

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Новый закон был принят в третьем чтении. Согласно нововведению, статус участников СВО не важен. Распространять фейки нельзя обо всех из них.
Наказание за дискредитацию ВС РФ заграницей также ужесточено (280.3 УК России). Сейчас максимальный срок за это – пять лет тюрьмы, после нововведения – до семи лет.
Поправки внесены и в статью, регулирующую ответственность за фейки о Вооруженных силах (207.3 УК). За это деяние гражданам грозит до 15 лет заключения.
Также парламентариями приняты поправки в административный кодекс о штрафах за дискредитацию добровольцев. Сумма штрафов составляет от 30 до 50 тысяч рублей, должностных лиц могут оштрафовать на суммы до 200 тысяч рублей, а ООО — до полумиллиона рублей.