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В Нижнем Тагиле будут кронировать и валить деревья в общественных местах

14 марта 2023, 16:42
Фото: 1MI
До конца весны в Нижнем Тагиле будут проведены работы по кронированию и валке деревьев на общественных территориях. На это из бюджета города выделено три миллиона рублей.

Заказчиком тендера является МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Работы подрядчику необходимо начать после заключения контракта и окончить не позднее 23 мая 2023 года.

Согласно документации, в Нижнем Тагиле определены 22 общественные территории на которых необходимо провести кронирование и валку деревьев:

  1. проспект Вагоностроителей (от Восточного шоссе до проспекта Дзержинского);
  2. проспект Дзержинского (от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградский);
  3. улица Калинина, 23 (на придорожной территории);
  4. улица Калинина — улица Авангардная (район детского сада №113);
  5. улица Красногвардейская, 78;
  6. улица Тимирязева, 50;
  7. Восточный проезд (между домами № 4 и №12);
  8. улица Аганичева, 6 и 8;
  9. тротуар рядом с бывшей школой №28 (улица Космонавтов, 108, тропинка от ж/д путей);
  10. улица Тагильская, 24-26 (перед музеем);
  11. берег Нижне-Выйского пруда за территорией МОУ СОШ №30 (от улицы Нижняя Черепанова до Нижне-Выйского сквера);
  12. улица Свердлова (от улицы Орджоникидзе до улицы Тимирязева);
  13. улица Бондина, 54;
  14. улица Штурмовая, 94а;
  15. улица Садовая, 97;
  16. улица Цементная, 13;
  17. поселок Покровское-1, дома № 65, 87, 88;
  18. вдоль забора Горно-металлургической школы (со стороны улицы Учительская);
  19. улица Индивидуальная, 1а (у социально-реабилитационного центра);
  20. улица Кольцовая, 23 (у Дворца Национальных культур);
  21. улица Московская (от дома №19 до дома №28);
  22. улица Кулибина — Восточное шоссе.

Сотрудники подрядной организации будут обрезать кроны деревьев под естественный вид с автогидроподъемника, расчищать вручную площади от кустарника и мелколесья, вырезать поросль и сухие ветви, обрезать и прореживать колючие кустарники, а также валить деревья.

После этого древесину мягких пород, полученной от валки леса, нужно разделать, ветки раздробить и вывезти для дальнейшей утилизации.

Гарантии будут распространяться на весь объем выполненных работ. А в случае обнаружения дефектов подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение четырех дней.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Закупка#Деревья#Общественные места#Кронирование#Общество#Эксклюзив
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