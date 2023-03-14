В Нижнем Тагиле будут кронировать и валить деревья в общественных местах

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Заказчиком тендера является МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Работы подрядчику необходимо начать после заключения контракта и окончить не позднее 23 мая 2023 года.
Согласно документации, в Нижнем Тагиле определены 22 общественные территории на которых необходимо провести кронирование и валку деревьев:
Сотрудники подрядной организации будут обрезать кроны деревьев под естественный вид с автогидроподъемника, расчищать вручную площади от кустарника и мелколесья, вырезать поросль и сухие ветви, обрезать и прореживать колючие кустарники, а также валить деревья.
После этого древесину мягких пород, полученной от валки леса, нужно разделать, ветки раздробить и вывезти для дальнейшей утилизации.
Гарантии будут распространяться на весь объем выполненных работ. А в случае обнаружения дефектов подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение четырех дней.