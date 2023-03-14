В Нижнем Тагиле будут кронировать и валить деревья в общественных местах

До конца весны в Нижнем Тагиле будут проведены работы по кронированию и валке деревьев на общественных территориях. На это из бюджета города выделено три миллиона рублей.

Заказчиком тендера является МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Работы подрядчику необходимо начать после заключения контракта и окончить не позднее 23 мая 2023 года. Согласно документации, в Нижнем Тагиле определены 22 общественные территории на которых необходимо провести кронирование и валку деревьев: проспект Вагоностроителей (от Восточного шоссе до проспекта Дзержинского); проспект Дзержинского (от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградский); улица Калинина, 23 (на придорожной территории); улица Калинина — улица Авангардная (район детского сада №113); улица Красногвардейская, 78; улица Тимирязева, 50; Восточный проезд (между домами № 4 и №12); улица Аганичева, 6 и 8; тротуар рядом с бывшей школой №28 (улица Космонавтов, 108, тропинка от ж/д путей); улица Тагильская, 24-26 (перед музеем); берег Нижне-Выйского пруда за территорией МОУ СОШ №30 (от улицы Нижняя Черепанова до Нижне-Выйского сквера); улица Свердлова (от улицы Орджоникидзе до улицы Тимирязева); улица Бондина, 54; улица Штурмовая, 94а; улица Садовая, 97; улица Цементная, 13; поселок Покровское-1, дома № 65, 87, 88; вдоль забора Горно-металлургической школы (со стороны улицы Учительская); улица Индивидуальная, 1а (у социально-реабилитационного центра); улица Кольцовая, 23 (у Дворца Национальных культур); улица Московская (от дома №19 до дома №28); улица Кулибина — Восточное шоссе. Сотрудники подрядной организации будут обрезать кроны деревьев под естественный вид с автогидроподъемника, расчищать вручную площади от кустарника и мелколесья, вырезать поросль и сухие ветви, обрезать и прореживать колючие кустарники, а также валить деревья. После этого древесину мягких пород, полученной от валки леса, нужно разделать, ветки раздробить и вывезти для дальнейшей утилизации. Гарантии будут распространяться на весь объем выполненных работ. А в случае обнаружения дефектов подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение четырех дней. В Нижнем Тагиле подорожала вырубка деревьев Узнать подробнее Читайте также: 33 дерева вырубят на кладбище в Нижнем Тагиле для захоронения участников СВО Бизнесмен вырубил лес в Новоуральске на 11,6 миллиона рублей