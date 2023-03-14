В Нижнем Тагиле рыбаки в «Народном» ловят рыбу на почти растаявшем льду

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Очевидец, обеспокоенный тем, что на улице держится плюсовая температура и лед частично уже сошел, позвонил в полицию.
Сначала я позвонил в МЧС, чтобы рыбаков убрали оттуда, чтобы они живы остались, чтобы потом их трупы не искали в реке. Однако оттуда меня направили в полицию, чтобы разрешить эту ситуацию, — рассказал подписчик TagilCity.ru Кирилл.
В пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское» журналисту редакции пояснили, что они не занимаются такими вопросами и все-таки нужно обращаться к спасателям.
В лучшем случае, полицейские могут только рекомендовать покинуть водоем в целях собственной безопасности, — отметили в ведомстве.
Директор центра защиты населения Нижнего Тагила Сергей Коперкин рассказал, что спасатели ежедневно проводят рейды на всех водоемах города, чтобы не допустить утопления людей. А на Нижнетагильском пруду круглосуточно осуществляется дежурство водолазов-спасателей.
В этом году несчастных случаев на водоемах города пока не было. Сейчас уже нельзя выходить на лед, он очень опасен и коварен. Даже если он и толстый, но очень хрупкий и может в любой момент рассыпаться. Это так называемый игольчатый лед, — пояснил Сергей Коперкин редакции TagilCity.ru.
Он отметил, что 25 марта на спасательной станции будут проводиться учения по спасению человека, провалившегося под лед. Присоединиться могут волонтеры, добровольцы и все желающие.