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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

В Нижнем Тагиле рыбаки в «Народном» ловят рыбу на почти растаявшем льду

14 марта 2023, 16:32
Фото: Подписчик редакции TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле несколько рыбаков пытались добыть улов в парке «Народный». При этом, 14 марта лед на реке почти что растаял.

Очевидец, обеспокоенный тем, что на улице держится плюсовая температура и лед частично уже сошел, позвонил в полицию.

Сначала я позвонил в МЧС, чтобы рыбаков убрали оттуда, чтобы они живы остались, чтобы потом их трупы не искали в реке. Однако оттуда меня направили в полицию, чтобы разрешить эту ситуацию, — рассказал подписчик TagilCity.ru Кирилл.
Рыбаки на почти растаявшем льду в Нижнем Тагиле
Фото: Подписчик редакции TagilCity.ru

В пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское» журналисту редакции пояснили, что они не занимаются такими вопросами и все-таки нужно обращаться к спасателям.

В лучшем случае, полицейские могут только рекомендовать покинуть водоем в целях собственной безопасности, — отметили в ведомстве.

Директор центра защиты населения Нижнего Тагила Сергей Коперкин рассказал, что спасатели ежедневно проводят рейды на всех водоемах города, чтобы не допустить утопления людей. А на Нижнетагильском пруду круглосуточно осуществляется дежурство водолазов-спасателей.

В этом году несчастных случаев на водоемах города пока не было. Сейчас уже нельзя выходить на лед, он очень опасен и коварен. Даже если он и толстый, но очень хрупкий и может в любой момент рассыпаться. Это так называемый игольчатый лед, — пояснил Сергей Коперкин редакции TagilCity.ru.

Он отметил, что 25 марта на спасательной станции будут проводиться учения по спасению человека, провалившегося под лед. Присоединиться могут волонтеры, добровольцы и все желающие.

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#Евгения Сафина#Рыбак#Парк#Лед#Пека#Полиция#Спасатели#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
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