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В Нижнем Тагиле заработала «горячая линия» по приему заявлений в 1 класс

14 марта 2023, 14:50
Фото: 1MI
Для приема заявлений для поступления в 1 класс в Нижнем Тагиле заработала «горячая линия». Ее открыло Управление образования администрации города.

Работать телефон начал с 13 марта. По номеру 36-36-96 родителям будущих первоклассников ответит Токарева Елена Николаевна. По вопросам работы АИС «Образование» следует звонить главному специалисту управления образования Елене Петровне Бабенко по телефону: 47-81-14 (доб. 211).

Ранее сообщалось, что с этого года правила приема первоклассников в Екатеринбурге меняются.  Если раньше сроки записи в первый класс могли быть разнообразны в зависимости от района, то теперь запись начнется для всех в одно время. Заполнить черновик заявления можно будет на «Госуслугах» уже с 15 марта.

В 2023 году правила приема детей в первый класс в Екатеринбурге меняются
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#Нижний Тагил#Образование#Школа#Заявление#1 класс#Ученики#Общество#Елена Озерова
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