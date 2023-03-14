В Нижнем Тагиле заработала «горячая линия» по приему заявлений в 1 класс

Ранее сообщалось, что с этого года правила приема первоклассников в Екатеринбурге меняются. Если раньше сроки записи в первый класс могли быть разнообразны в зависимости от района, то теперь запись начнется для всех в одно время. Заполнить черновик заявления можно будет на «Госуслугах» уже с 15 марта.