В Нижнем Тагиле заработала «горячая линия» по приему заявлений в 1 класс

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Работать телефон начал с 13 марта. По номеру 36-36-96 родителям будущих первоклассников ответит Токарева Елена Николаевна. По вопросам работы АИС «Образование» следует звонить главному специалисту управления образования Елене Петровне Бабенко по телефону: 47-81-14 (доб. 211).
Ранее сообщалось, что с этого года правила приема первоклассников в Екатеринбурге меняются. Если раньше сроки записи в первый класс могли быть разнообразны в зависимости от района, то теперь запись начнется для всех в одно время. Заполнить черновик заявления можно будет на «Госуслугах» уже с 15 марта.