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Published Сегодня, 13:32

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Updated Сегодня, 13:34

В Нижнесергинском районе двое братьев изнасиловали знакомую

14 марта 2023, 13:32
Фото: 1MI
В Нижнесергинском районе Свердловской области двое братьев избили и изнасиловали женщину, у которой подрабатывали.

В ночь на 11 марта 2023 года двое братьев 34 и 45 лет, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошли к дому, в котором проживает их знакомая. В начале марта они подрабатывали у нее тем, что скидывали снег с крыши дома.

По информации Следкома, старший брат через окно кухни проник в дом и нанес женщине по ногам несколько ударов монтировкой. Затем он насильно вывел ее на улицу. Братья-подельники привели женщину к себе домой и изнасиловали.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полиции удалось быстро установить личности преступников и задержать их. Ими оказались неработающие граждане, которые уже привлекались к ответственности, в частности, за кражи. Осмотрено место происшествия, опрошены свидетели, произведен сбор доказательств. Собранные по данному факту материалы переданы в Следственный комитет.

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#Наталья Лушина#Криминал#Полиция#Изнасилование#Преступление#Побои#Следственный комитет#Свердловская область
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