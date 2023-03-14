В Нижнесергинском районе двое братьев изнасиловали знакомую

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В ночь на 11 марта 2023 года двое братьев 34 и 45 лет, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошли к дому, в котором проживает их знакомая. В начале марта они подрабатывали у нее тем, что скидывали снег с крыши дома.
По информации Следкома, старший брат через окно кухни проник в дом и нанес женщине по ногам несколько ударов монтировкой. Затем он насильно вывел ее на улицу. Братья-подельники привели женщину к себе домой и изнасиловали.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полиции удалось быстро установить личности преступников и задержать их. Ими оказались неработающие граждане, которые уже привлекались к ответственности, в частности, за кражи. Осмотрено место происшествия, опрошены свидетели, произведен сбор доказательств. Собранные по данному факту материалы переданы в Следственный комитет.