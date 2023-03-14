В РФ оценили объемы энергоэффективного строительства жилья

Как стало известно, больше всего зеленого жилья находится в Москве. Это порядка 8,4 миллиона квадратов. Далее следует Московская область с четырьмя миллионами квадратов, Свердловская с полутора миллионами, а также Тюменская область, где построено 1,3 миллиона квадратов зеленого жилья, и Санкт-Петербург с 1,2 миллиона квадратных метров. Если говорить о застройщиках, то больше всего подобных проектов у групп компаний «ПИК». На данном этапе времени они уже построили 4,2 миллиона квадратных метров. Затем идет «Самолет» с 1,9 миллиона квадратов и «Донстрой», у которого насчитывается 998 тысяч квадратных метров зеленого жилья. ГОСТ Р принят в прошлом году. Он включает 81 критерий, по которым осуществляется оценка новых домов и уже введенных в эксплуатацию. Основными требованиями являются энергоэффективность, доступность среды и необходимая инфраструктура. Кроме того, учитывается использование возобновляемых источников энергии и оценивается инновационность технологий.