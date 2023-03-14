В РФ оценили объемы энергоэффективного строительства жилья

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
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Об этом стало известно из Ежегодного доклада «ESG, декарбонизация и зеленые финансы России — 2022», составленный совместно с ДОМ.РФ.
По данным Единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф), в России строится свыше 2500 домов, соответствующих высокому классу энергоэффективности, что составляет порядка 27% от строящегося жилого фонда. По словам директора по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марины Слуцкой, одним из ключевых достижений для перехода к устойчивой модели экономики РФ стало создание в минувшем году национального зеленого стандарта для многоквартирного жилья. Его разработал ДОМ.РФ совместно с Минстроем РФ. На официальном сайте наш. дом.рф можно увидеть дома, которые частично соответствуют ГОСТу Р. На данный момент это жилье соответствует только нескольким критериям, в том числе основному — энергоэффективности.
Пока зеленое строительство не используется повсеместно, однако некоторые энергоэффективные технологии применяются в проектах, и девелоперы нацелены на формирование здоровой среды в многоквартирных домах.
Как стало известно, больше всего зеленого жилья находится в Москве. Это порядка 8,4 миллиона квадратов. Далее следует Московская область с четырьмя миллионами квадратов, Свердловская с полутора миллионами, а также Тюменская область, где построено 1,3 миллиона квадратов зеленого жилья, и Санкт-Петербург с 1,2 миллиона квадратных метров. Если говорить о застройщиках, то больше всего подобных проектов у групп компаний «ПИК». На данном этапе времени они уже построили 4,2 миллиона квадратных метров. Затем идет «Самолет» с 1,9 миллиона квадратов и «Донстрой», у которого насчитывается 998 тысяч квадратных метров зеленого жилья. ГОСТ Р принят в прошлом году. Он включает 81 критерий, по которым осуществляется оценка новых домов и уже введенных в эксплуатацию. Основными требованиями являются энергоэффективность, доступность среды и необходимая инфраструктура. Кроме того, учитывается использование возобновляемых источников энергии и оценивается инновационность технологий.
Отмечается, что четыре дома, которые строятся в Московской области, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге, были оценены на полное соответствие зеленому стандарту в пилотном режиме. В этом году начнется полноценная оценка по новому ГОСТу Р. В ЕИСЖС можно увидеть информацию о домах, которые соответствуют стандарту. При этом автоматически соответствие будет частично подтверждаться на основании имеющихся в ЕИСЖС проектных деклараций. В дальнейшем планируется расширить количество параметров для автоматического оценивания. Детальнее ознакомиться с документом можно по ссылке. В нем представлены структура и лидеры рынка, а также приведена оценка общего ESG-портфеля банков России и оценивается объем ESG-консалтинга в стране.