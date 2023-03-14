В России предложили отменить налог при продаже жилья для малоимущих граждан

Как пишет телеканал 360tv.ru, заместитель председателя Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко считает, что данная инициатива должна быть рассмотрена. По его мнению, освободить от налога на доходы физических лиц при продаже жилья следует все семьи с детьми, желающие улучшить свои жилищные условия. Также инициативу поддержал эксперт Склянчук, который напомнил, что быстрая продажа жилой недвижимости является скорее вынужденной мерой.