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Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

В России предложили отменить налог при продаже жилья для малоимущих граждан

Сегодня, 08:48
Федеральная компания “Этажи” обратилась в Совет Федерации и Министерство финансов с инициативой об отмене налога при продаже жилья для малоимущих граждан Российской Федерации.

Как пишет телеканал 360tv.ru, заместитель председателя Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко считает, что данная инициатива должна быть рассмотрена. По его мнению, освободить от налога на доходы физических лиц при продаже жилья следует все семьи с детьми, желающие улучшить свои жилищные условия. Также инициативу поддержал эксперт Склянчук, который напомнил, что быстрая продажа жилой недвижимости является скорее вынужденной мерой.



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