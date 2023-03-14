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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

В Серове с крыши рухнул лед и повредил здание

14 марта 2023, 07:15
Фото: 1MI
В Серове с крыши аварийной жилой многоэтажки обрушился лед и повредил фасад здания.

Падение льда и снега повлекло за собой обрушение балкона, рухнувшего, в свою очередь, на балконы ниже. Несущие конструкции дома не повреждены, поэтому опасаться дальнейшего разрушения не стоит.

Здание на Пристанционной улице готовится к сносу, часть его жильцов уже расселена, остальные семьи после данного инцидента оперативно размещены в муниципальной гостинице, где проживают за счет администрации. Им предлагаются различные варианты дальнейшего расселения. В квартирах, попавших под удар ледяной массы, никто не проживал. Пострадавших нет.

Вскоре после случившегося к месту событий прибыли сотрудники всех экстренных служб и глава города.

По словам представителей Департамента информационной политики, происшествие не носит криминального характера.

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#Наталья Лушина#Снег#Обрушение#Авария#Происшествия#Полиция#Аварийный дом#Свердловская область
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