В Серове с крыши рухнул лед и повредил здание

Здание на Пристанционной улице готовится к сносу, часть его жильцов уже расселена, остальные семьи после данного инцидента оперативно размещены в муниципальной гостинице, где проживают за счет администрации. Им предлагаются различные варианты дальнейшего расселения. В квартирах, попавших под удар ледяной массы, никто не проживал. Пострадавших нет.