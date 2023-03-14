В Серове с крыши рухнул лед и повредил здание

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Падение льда и снега повлекло за собой обрушение балкона, рухнувшего, в свою очередь, на балконы ниже. Несущие конструкции дома не повреждены, поэтому опасаться дальнейшего разрушения не стоит.
Здание на Пристанционной улице готовится к сносу, часть его жильцов уже расселена, остальные семьи после данного инцидента оперативно размещены в муниципальной гостинице, где проживают за счет администрации. Им предлагаются различные варианты дальнейшего расселения. В квартирах, попавших под удар ледяной массы, никто не проживал. Пострадавших нет.
Вскоре после случившегося к месту событий прибыли сотрудники всех экстренных служб и глава города.
По словам представителей Департамента информационной политики, происшествие не носит криминального характера.