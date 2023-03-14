За прошедшие выходные в Нижнем Тагиле 85 раз откладывали вывоз мусора из-за непогоды

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
Резкое потепление после обильных снегопадов сделали дороги непригодными для передвижения спецтехники. Региональный оператор составил обращение в администрации городских округов с просьбой расчистить дороги общего пользования и придомовых проездов.
В Невьянском городском округе зафиксировано более 100 ситуаций, когда спецтранспорт не мог проехать к местам накопления ТКО. В Нижнем Тагиле зарегистрировали 85 случаев, в Нижней Туре — 23, в Североуральске — 15, в Верхней Салде —14.
«Коммунальная услуга обращения с ТКО будет оказана в полном объеме, как только мусоровозы смогут проехать к местам накопления», — заверил потребителей исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.