За прошедшие выходные в Нижнем Тагиле 85 раз откладывали вывоз мусора из-за непогоды

В Невьянском городском округе зафиксировано более 100 ситуаций, когда спецтранспорт не мог проехать к местам накопления ТКО. В Нижнем Тагиле зарегистрировали 85 случаев, в Нижней Туре — 23, в Североуральске — 15, в Верхней Салде —14.