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За прошедшие выходные в Нижнем Тагиле 85 раз откладывали вывоз мусора из-за непогоды

14 марта 2023, 07:40
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»
За выходные в Свердловской области «Рифей» зарегистрировал 542 случая, когда вывоз ТКО был невозможен по причине нерасчищенных от снега дорог. Мусоровозы застревали во дворах.

Резкое потепление после обильных снегопадов сделали дороги непригодными для передвижения спецтехники. Региональный оператор составил обращение в администрации городских округов с просьбой расчистить дороги общего пользования и придомовых проездов.

В Невьянском городском округе зафиксировано более 100 ситуаций, когда спецтранспорт не мог проехать к местам накопления ТКО. В Нижнем Тагиле зарегистрировали 85 случаев, в Нижней Туре — 23, в Североуральске — 15, в Верхней Салде —14.

«Коммунальная услуга обращения с ТКО будет оказана в полном объеме, как только мусоровозы смогут проехать к местам накопления», — заверил потребителей исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
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#ТКО#Мусор#Рифей#Вывоз мусора#Общество#Свердловская область#Нижний Тагил#Новости УрФО#Федор Потапов#Анастасия Стрежнева
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