Заболеваемость ВИЧ выросла в Нижнем Тагиле

Так, в 2022 году в Нижнем Тагиле было зафиксировано 370 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией. В сравнении с 2021 годом произошел рост на 11,7 процента. Также было впервые отмечено снижение заболеваемости среди возрастной группы 50+. А среди людей 46-49 лет, наоборот, произошло увеличение заболеваемости, рассказали в пресс-службе администрации города.