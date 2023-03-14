Заболеваемость ВИЧ выросла в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Так, в 2022 году в Нижнем Тагиле было зафиксировано 370 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией. В сравнении с 2021 годом произошел рост на 11,7 процента. Также было впервые отмечено снижение заболеваемости среди возрастной группы 50+. А среди людей 46-49 лет, наоборот, произошло увеличение заболеваемости, рассказали в пресс-службе администрации города.
По словам заведующей филиала Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Оксаны Каргаполовой, учитывая плановый показатель охвата населения скринингом 32 процента, в 2022 году 34 процента жителей Нижнего Тагила прошли тест на определение ВИЧ.
Одна из главных проблем работы с тагильчанами — только 62 процента инфицированных людей начинают лечение, остальные 38 процентов не изъявляют желания обращаться за медицинской помощью.
Кроме того, во время заседания были изучены статистические показатели уровня заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, в том числе по сифилису. По словам заведующей филиалом Свердловского кожвендиспансера Татьяны Миклашевской, случаи заболеваний сифилисом снизились в 35 раз.
Напомним, в Свердловской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ на 28 процентов после длинных февральских выходных.