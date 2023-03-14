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Posted Сегодня, 19:39

Published Сегодня, 19:39

Modified Сегодня, 19:40

Updated Сегодня, 19:40

Защитник «Интера» Дюмфрис может продолжить карьеру в АПЛ

Сегодня, 19:39
Нидерландский футболист Дензел Дюмфрис, в данный момент выступающий за «Интер», может сменить клубную прописку ближайшим летом.

Как утверждает «Советский спорт», ссылаясь на соцсети журналиста Пито О’Рурка, «Арсенал» хочет заполучить 26-летнего футболиста следующим летом. Сообщается, что в прошлое трансферное окно защитником активно интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Добавим, что Дюмфрис перешел в «Интер» из ПСВ в 2021 году. С тех пор за «нерадзурри» он отыграл 76 матчей, отличился семью забитыми мячами и 13-ю ассистами.



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