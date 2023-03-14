Защитник «Интера» Дюмфрис может продолжить карьеру в АПЛ

Posted Сегодня, 19:39
Published Сегодня, 19:39
Modified Сегодня, 19:40
Updated Сегодня, 19:40
Как утверждает «Советский спорт», ссылаясь на соцсети журналиста Пито О’Рурка, «Арсенал» хочет заполучить 26-летнего футболиста следующим летом. Сообщается, что в прошлое трансферное окно защитником активно интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Добавим, что Дюмфрис перешел в «Интер» из ПСВ в 2021 году. С тех пор за «нерадзурри» он отыграл 76 матчей, отличился семью забитыми мячами и 13-ю ассистами.