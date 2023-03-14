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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Жители Старателя остались без горячей воды из-за коммунальной аварии в Нижнем Тагиле

14 марта 2023, 09:29
Фото: 1MI
13 марта около 17:00 жители микрорайона Старатель в Нижнем Тагиле остались без воды. В течение шести часов жители сидели без воды.

Местные жители отмечали проблему с водоснабжением с самого утра.

Сегодня с утра такая ситуация с холодной водой, то есть, то нету. В 17:00 совсем пропала, — рассказал редакции TagilCity.ru тагильчанин Дмитрий.

Около 22:00 часов ситуация с коммунальной аварией усугубилась: по словам местных жителей, на Сенной у художественной школы забил гейзер. На месте работала спецтехника и работники ресурсоснабжающей организации. 

Видео тагильчанки Оксаны Анищенковой
Видео: TagilCity.ru

Интересно, что часть домов в поселке газифицированы, то есть при отключении холодной воды отключается вся вода, поскольку водонагревателям буквально нечего нагревать. В остальных домах течет горячая вода.

Живем на Каспийской, это обычный многоквартирный дом, как и в большинстве на Старателе, у нас текла горячая вода. На Азовской, 3 и 4 он газифицирован, с водонагревателями, у них не было вообще воды, — рассказывает редакции TagilCity.ru местная жительница Мария.

Обслуживанием водоснабжения на Старателе занимается НТ МУП «Горэнерго-НТ». Как пояснил редакции и. о. главного инженера Александр Брозовский, произошла авария на тупиковом трубопроводе холодной воды на Сенной, 4.

Работы завершены полностью, сейчас ведутся работы по восстановлению и благоустройству. Старались ликвидировать ЧП, как могли, — пояснил Александр Брозовский.
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